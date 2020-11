Vinyes – Mercader (Suzuki Swift R4lly) freguen el top10 sobre l’asfalt

El tàndem Joan Vinyes – Jordi Mercader va acabar la seva primera participació en el Ral·li Illes Canàries, pilotant un Suzuki Swift R4lly, en una excel·lent 11a posició de la classificació absoluta entre els equips que competien en el Campionat d’Espanya de Ral·lis d’asfalt (CERA). La prova canària es va disputar amb unes condicions climatològiques molt variables que van tenir com a conseqüència que, segons la posició de sortida de cadascun dels equips, l’asfalt de les especials poguessin variar de manera considerable.

Precisament en aquesta situació es van trobar Vinyes-Mercader, que sortien des d’una posició molt endarrerida (dorsal 48) pel fet que no estaven inscrits en l’europeu de l’especialitat (ERC), i per tant tenien rivals directes que van prendre la sortida en posicions més avançades. En opinió de Vinyes: “Sortir abans o després és un fet que en aquesta ocasió no ens ha afavorit, però és cert que hagués pogut passar tot el contrari. Potser, el que més et desorienta, és en el moment de comprovar els cronos dels rivals, que no tens clar en quines condicions s’han trobat l’asfalt”.

Normalitat en els reconeixements i el shakedown

La jornada de reconeixements va ser especialment densa i sobretot d’una concentració màxima. En ser el ral·li Illes Canàries vàlid per a l’ERC, només es permetien dues passades per cadascuna de les 9 especials a reconèixer. A això cal afegir la complexitat d’aquests trams de velocitat, amb desnivells constants i a vegades amb paret en un costat de la pista i barranc en l’altre. Segons Vinyes: “A Canàries els reconeixements sempre són durs, però estic convençut que hem fet unes notes molt bones que ens permetran un ritme competitiu en carrera”.

El shakedown es va disputar sense problemes per part del tàndem de Suzuki Motorsport, van marcar un millor crono de 2’00”113, que els va deixar plenament satisfets. En aquesta ocasió el tram de qualificació (TCC) només el van disputar els equips inscrits en l’ERC.

La primera etapa amb 9 especials i gairebé 10 hores competint

Especials tradicionals de la zona central de l’Illa de Gran Canària (Valsequillo, Sant Mateu, Artenara i Tejeda) configuraven el bucle d’una primera etapa molt exigent. S’havien de superar dues vegades cadascuna. Vinyes i Mercader van imposar des de l’inici un ritme molt regular que els va permetre situar-se just darrere de les mecàniques R5 i prop del top10 entre els equips inscrits en el CERA.

Al final d’aquesta llarga etapa inicial, Vinyes feia el següent comentari: “Ha estat un dia molt complicat, a la duresa del recorregut cal afegir la pluja que apareixia de manera intermitent, quan menys t’ho esperaves. Hem fet diversos canvis de rodes en els enllaços i a part el contratemps esmentat de tenir rivals lluny de nosaltres. Això, normalment no succeirà en la continuació. Estem satisfets de com s’ha desenvolupat l’etapa encara que l’esforç realitzat es nota.

Ara toca recuperar-se que demà ens espera una etapa semblant a la d’avui, a nivell d’exigència, i falta veure amb el fet de quines sorpreses ens prepara la climatologia en la part nord de l’illa”.

Sense sorpreses en l’etapa decisiva de l’Illes Canàries 2020

Vinyes-Mercader van iniciar el llarg enllaç (23 km) cap al nord de l’illa canària per a disputar l’últim bucle de la prova amb l’objectiu mantenir una posició molt positiva per als interessos propis i de Suzuki Motorsport. Van mantenir l’eficaç ritme del qual van fer gala tot el cap de setmana, i van tenir la capacitat de millorar, en alguna de les especials, el crono a les segones passades.

Una vegada al parc tancat final (aparcament de l’estadi de la U.D. Las Palmas), Vinyes comentava: “Estem molt cansats, però alhora molt contents de com hem corregut el Canàries 2020. Esperàvem que fos un ral·li complicat, però la pluja l’ha fet encara més dur. Hem aconseguit estar quasi entre els deu millors del CERA, però tenint en compte que els equips que ens precedeixen a la classificació van amb mecàniques superiors a la nostra (R5) i que quatre d’ells són canaris, és difícil pensar que haguéssim pogut estar més endavant en la classificació”.

D’aquí quinze dies (11 i 12 de Desembre), el XI Ral·li Comunitat de Madrid – RACE, posarà el punt final a una temporada molt complicada per a tots els que s’han esforçat perquè el Campionat d’Espanya de Ral·lis d’asfalt pogués tenir el màxim de proves possibles. La tradicional cita de final de temporada estarà centralitzada en el circuit del Jarama, i serà més un esdeveniment festiu que una competició pròpiament dita.