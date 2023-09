Vinyes-Mercader, molt superiors al 52 Ral·li d’Andorra Històric

Vinyes-Mercader competint amb el seu Ibiza (Josep Maria Montaner)

Durant aquest dissabte, 16 de setembre, s’ha disputat el 52 Ral·li d’Andorra Històric, prova organitzada per ACA Esportiva que en aquesta edició ha constat d’un recorregut de 251 km, dels quals 70,66 eren de velocitat distribuïts en 8 trams cronometrats. 35 vehicles van prendre la sortida, repartits en les modalitats de Velocitat (12), Regularitat Sport (18) i Legend (5). Pràcticament sense oposició, l’equip Joan Vinyes-Jordi Mercader (Seat Ibiza) aconseguia el triomf en Velocitat. Aquesta és la tercera victòria del pilot andorrà en el Ral·li d’Andorra, igualant en el palmarès als també tricampions Gerard de la Casa, Ferran Urteu i Serge Sastre.

La primera part de la cursa la configuraven dues passades al bucle format per les especials Ordino (8,81 km) i Fontaneda (9,69 km), després de les quals els equips tenien 1h.15’ d’assistència a l’aparcament Prada Casadet d’Andorra la Vella. En aquests trams la superioritat de Joan Vinyes-Jordi Mercader (Seat Ibiza 2.0 Kit Car) en Velocitat va ser més que evident, marcant de llarg els millors temps en totes les cronometrades, arribant a la meitat del ral·li amb 1’56”64 sobre Albert Rodrigo-David Rodrigues (R5 GT Turbo) i amb 2’49”40 per davant del tercer classificat, Isidre Loan-Robert Alayrach (Porsche 911 RS 3.0).

A la tarda, el bucle a doble passada el formaven els trams Canillo (8,37 km) i Anyós (8,46 km). Vinyes-Mercader continuaven amb el seu domini sense problemes, mentre que Rodrigo-Rodrigues consolidaven la segona posició. L’emoció va estar en la lluita per la tercera plaça del podi entre Isidre Loan-Robert Alayrach (Porsche 911 RS 3.0) i Jordi Urteu-Julià Rodríguez (R5 GT Turbo). Aquests últims van rivalitzar amb els del Porsche, superant-los en l’última passada per Anyós. Entre els pilots més destacats que no van arribar a la meta, a més de Jordi Ventura, que no va arribar a sortir, cal citar a Gerard de la Casa–Jordi Gomà (Mercedes 190-E 2.3 16V), retirats per problemes amb els col·lectors d’escapament.

En la modalitat Legend, que és només d’exhibició, van participar 5 vehicles, entre ells dos grans pilots andorrans, tots dos guanyadors del Ral·li d’Andorra: Carles Santacreu–Guillem Santacreu, que van presentar ja reconstruït l’Opel Ascona 2000 SR utilitzat en els anys 80, i Ferran Urteu–Marc Andorrà, que pilotaven un Mitsubishi Lancer Evo IX R4.

En Regularitat Sport els resultats no van ser tan clars com en Velocitat, si bé Esteban Munné-Olga Feliu (VW Golf GTI) van dominar bona part del gir matinal amb el millor score en els tres primers trams, sent els millors en el quart José Manuel López-Miguel Ángel Silva (VW Scirocco GTI). A meitat de ral·li, Munné-Feliu dominaven per 16,2 punts a Joan Corbatera-Sergi Giralt (VW Golf GTI 16V) i per 41,1” als citats López-Silva.

A la tarda res canviava encara que les diferències de punts en els trams es reduïen. López-Silva aconseguien els tres últims escratx del ral·li però la diferència era massa gran per a poder recuperar alguna posició, per la qual cosa acabaven tercers després dels inaccessibles Munné-Feliu i Corbatera-Giralt, un trio d’especialistes que es confirmava com el millor del ral·li.





Classificació final 52 Ral·li d’Andorra Històric

Velocitat

1 (01) Joan Vinyes – Jordi Mercader (Seat Ibiza 2.0 Kit Car, pre2000), 46’33”17

2 (06) Albert Rodrigo – David Rodrigues (Renault 5 GT Turbo, pre90), 50’38”85

3 (04) Jordi Urteu – Julià Rodríguez (Renault 5 GT Turbo, pre85), 52’35”74

4 (10) Isidre Loan – Robert Alayrach (Porsche 911 RS 3.0, pre75), 52’46”05

5 (07) Lluís Sala – Simó Sala (Volkswagen Golf GTI, pre81), 52’55”54

6 (05) Moloud El Allaoui – Alonso Gervasi (Renault 5 GT Turbo, pre90), 53’10”71

7 (09) Frank Porté – Carles Porté (BMW 325is, pre90), 54’07”34

8 (08) Salvador Capdevila – Joan Albós (BMW 325i, pre90), 56’47”78

9 (11) Ot Catalán – Llorenç Esquerra (Peugeot 205 Rallye, pre90), 1h.01’09”33

10 (12) Jordi Capdevila – Carla Capdevila (Opel Ascona 2000 SR, pre81), 1h.01’47”69





Regularitat Sport

1 (49) Esteban Munné – Olga Feliu (Volkswagen Golf GTI, pre85), 48,4 punts

2 (45) Joan Corbatera – Sergi Giralt (Volkswagen Golf GTI 16V, pre90), 60,8 punts

3 (42) José Manuel López – Miguel Ángel Silva (VW Scirocco GTI, pre81), 82,5 punts

4 (18) David Solé – Josep Navarro (Opel Corsa GSI, pre90), 111,7 punts

5 (16) Luis López – Enrique Judez (Lancia Delta Integrale, pre90), 139,5 punts

6 (41) Joan Carrancà – Sònia Carrancà (BMW 325ix, pre90), 143,3 punts

7 (44) Gerard Espuñes – Dídac Cardenyes (Porsche 944 Turbo, pre90), 171,6 punts

8 (43) Josep Carrancà – Alícia Carrancà (Volkswagen Golf GTI, pre81), 195,4 punts

9 (54) Xavi Comella – Tània Lozano (Volkswagen Golf GTI 16V, pre90), 443,9 punts

10 (53) Jaume Planell – Maria Planell (Seat 124 Especial 1600, pre81), 651,3 punts

13 (46) Gemma Oliveras – Toni Santacreu (Porsche 911S, pre75), 1.392,6 punts





