Vinyes jr – Barcons es queden a mig fer en les 3h de Lleida, però van ser tercers de classe 1

El cotxe de Vinyes Jr i Barcons amb el parabrisa ple de fang (FotoEsport)

Joan VInyes Jr – Marc Barcons (Peugeot 205) es van veure obligats a abandonar les 3 hores “off road” de Lleida, primera prova del Campionat de Resistència, quan estaven situats en la quarta posició de la provisional absoluta i lideraven la classe 1. En l’instant de l’abandó s’havia superat la meitat de la prova i les perspectives eren immillorables.

Cal destacar, que malgrat no completar les 3 hores, només ho van aconseguir 2 vehicles, Vinyes-Barcons van poder pujar al podi de classe 1. En el moment de l’abandó havien donat el mínim de voltes (10) que marca el reglament per a poder sortir en les classificacions finals de la carrera.





El vent i la calor grans protagonistes en el circuit de Lleida

Els esforços dels organitzadors per a mantenir la pista en les millors condicions per a competir van tenir en el fort vent i la calor (es va arribar als 25 graus), com a principal obstacle per a obtenir el seu objectiu. Malgrat regar el traçat amb insistència la pols sortia de manera immediata. Sense cap dubte una jornada molt dura per a tots.





“La falta de visibilitat era absoluta, vaig agafar el mur lateral i la bolcada va ser inevitable”

El jove pilot andorrà explicava que la important manca de visibilitat i la bolcada del vehicle el va obligar a deixar la prova abans del desitjat. A més, comentava: “Ha estat una llàstima. Amb la pista seca el ritme era molt bo, la pols limitava la visibilitat, però es podia anar molt de pressa”. Les coses van canviar quan van regar la pista. “Sens dubte, quan el tractor va marxar, el rival que portava davant em va deixar el parabrisa molt brut, la visibilitat era nul·la. Vaig haver de reduir el ritme, però al final va passar el que va passar. D’aquests moments també s’aprèn. En molts aspectes ha estat una lliçó positiva”.

Vinyes jr, va deixar Lleida pensant en la pròxima cita: “Ara l’objectiu és recuperar la competitivitat del Peugeot per a poder sortir en les millors condicions en el circuit de Mollerussa, dins d’un mes”.

Segons el calendari actual de la Federació Catalana d’Automobilisme (FCA), la pròxima prova de certamen català de “off-road”, serà a Mollerussa el dia 22 d’abril.

Amb tot, sembla que el G.E. gas a fons de Masquefa pot recuperar la seva prova. Cal recordar que durant la dècada passada era una cita habitual a l’esmentat calendari.