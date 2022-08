Vinyes i Mercader participaran al 53è Ral·li de Ferrol

L’equip Suzuki Ibèrica i en conseqüència Joan Vinyes – Jordi Mercader al volant d’un Suzuki Swift R4lly S oficial, ha aprofitat l’última remodelació del calendari del Campionat d’Europa de Ral·lis (ERC), per a disputar el 53è Ral·li de Ferrol – Suzuki, prova vàlida per al FIA European Ral·li Trophy, la Copa d’Espanya de Ral·lis d’asfalt (CERA) 2022, a més del campionat regional gallec i d’algunes copes monomarca.

La decisió de la FIA d’incloure el Rally RACC – Catalunya com a última cita del seu calendari, va provocar que els responsables de l’equip Suzuki Ibèrica decidissin variar la part final de la seva agenda 2022. Van prendre la decisió d’avançar una setmana el retorn a la competició després de les vacances, per a disputar el ral·li considerat com el de “Casa” (Ferrol), mentre que l’última presència dels Suzuki Swift oficials en la present edició de l’ERC, estaran en la prova del RACC-Catalunya, que aquesta temporada, acollirà els certàmens internacionals més rellevants del món dels ral·lis.

Ferrol 2022, manté la majoria d’escenaris emblemàtics del seu traçat

El guió a seguir per Vinyes-Mercader, en el ral·li de l’Escuderia Ferrol s’iniciarà el dijous (dia 18) amb una jornada de reconeixements que els ocuparà entre les 9.00 i les 22.00 hores de l’esmentat dia. Per al pilot de Suzuki Ibèrica: “Continua sent el recorregut complicat de sempre, no és fàcil agafar referències pel fet que el traçat és semblant en totes les especials. També és cert que després de moltes temporades competint en aquests llocs tot se simplifica, encara que és impossible confiar-se. Una sorpresa pot sorgir en qualsevol encreuament i n’hi ha molts.”

El divendres (dia 19) a partir de les 9.30 hores, els entrenaments lliures, el shakedown i el tram de qualificació (TCC), permetran als equips situar-se al volant dels cotxes de competició, és a dir, el tàndem de l’equip Suzuki tornarà a situar-se als comandaments del Swift R4lly S.

Els participants a Ferrol 2022 hauran de superar 378,55 km, dels quals 117,10 km, cronometrats, abans de situar per última vegada el seu vehicle al parc tancat de l’Avinguda d’Esteiro de la localitat gallega. Seran 8 els trams (4 diferents) de velocitat distribuïts en dues etapes.

Irixoa – Monfero (13,94 km), Monfero – Monfero (14,12 km), configuraran una tradicional primera etapa que es correrà el mateix divendres (dia 19) en horari de tarda-nit. Així doncs, la zona de Montfero veurà alterada, una vegada més, la seva tranquil·litat amb el pas dels cotxes de competició i dels aficionats que, amb tota seguretat, acudiran a les cunetes de les cronometrades esmentades per a presenciar in-situ les dues passades que completaran els participants.

San Sadurniño – As Somozas (19,98 km) i As Somozas (10,61 km), el bucle habitual de la segona etapa del ral·li (dissabte dia 20). Totes dues especials seran el centre d’atenció dels aficionats durant la segona jornada del ral·li, abans de situar les mecàniques que hagin resistit l’esforç al parc tancat final.

Vinyes: “La primera etapa sense assistència pot ser un problema”

Ferrol 2022 serà un ral·li a l’esprint, en el qual, qualsevol detall et pot allunyar de les posicions davanteres i, fins i tot, fora del ral·li. La primera etapa per Monfero acostuma a ser difícil, si afegim que una vegada més, s’hauran de completar les dues passades a les especials sense passar per l’assistència… “Tenim una tarda en la qual no es pot fallar.”

Aquest era el comentari que feia Vinyes abans d’iniciar el desplaçament cap a terres gallegues, a més afegia: “Deia que era un ral·li a l’esprint, doncs, enguany, encara més. L’especial amb la qual de manera habitual es completava el ral·li no està en l’itinerari… Amb tot, anem a Ferrol molt motivats i amb ganes de lluitar per a estar al final entre els millors. Veurem com surt ….”

El pilot andorrà es refereix a el canvi de calendari de l’ERC fet per la FIA, quan el campionat està en la seva recta final. Joan Vinyes manifesta al respecte que, “des de l’inici de l’any s’han comentat diverses opcions com a última prova de l’ERC 2022, però fins que no es va disputar el Ral·li de Roma (juliol), no es va concretar”.

Al final, doncs, segueix dient Vinyes, “s’ha optat per la menys comentada. Incloure al RACC – Catalunya ha estat l’opció triada, és a dir, que enguany coincidiran per les carreteres de Tarragona els equips del Mundial (WRC) i de l’europeu. En el calendari inicial teníem el Rally Barhum. M’atreia molt la idea de competir a la República Txeca, és una prova de molt de renom internacional i, en la qual, no he competit mai. Haurem d’esperar una altra ocasió”.

Amb el canvi esmentat, la logística de l’Equip Suzuki Ibèrica, tindrà un desplaçament més plàcid a Ferrol que a la República Txeca. Com de costum, les assistències del ral·li gallec se situaran en les instal·lacions de l’Estadi A Malata, que tornarà a ser el punt central de la competició.

L’Avinguda d’Esteiro repetirà com a ubicació del podi des d’on a les 17.00 hores del divendres (dia 19) es donarà la sortida al primer vehicle participant. Aquesta etapa inicial està previst que finalitzi a partir de les 23.00 hores del mateix divendres.

A les 9.30 hores del dissabte (dia 20) s’iniciarà la segona i decisiva etapa d’un Ral·li Ferrol 2022, que finalitzarà a les 16.30 hores del mateix dia.