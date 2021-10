Vinyes i Mercader canvien de xip pel Ral·li Rías Altas 2021

El ritme trepidant de competicions que marca la densa agenda de Joan Vinyes i Jordi Mercader tindrà una continuació atípica el pròxim cap de setmana (dies 8 i 9) en terres gallegues. El tàndem esmentat, que habitualment se situa al volant d’un Suzuki Swift R4lly S, en aquesta ocasió ho farà en l’habitacle d’un Seat Ibiza Kit Car, per disputar el Rally Rías Altas 2021, vàlid per al campionat d’Espanya de Ral·lis històrics (CERH).

En la prova organitzada pel Club Ral·li Rías Altas, el tàndem de l’equip Suzuki Ibèrica podrà disputar la prova sense la tensió habitual dels ral·lis que corren normalment. En aquest cas seran uns altres els equips que lluitin per les classificacions que atorguen els punts que s’acumulen en les provisionals dels respectius campionats.

Parc d’assistència a Betanzos. Cronometrades conegudes per la majoria dels equips

El bucle a superar en les seccions inicials (divendres dia 8) el formen dues cronometrades molt conegudes tant dels equips que disputen habitualment els ral·lis gallecs com dels aficionats que acudeixen a presenciar-los a peu de compte.

Es tracta de Doroña (11,212 km) i una de les múltiples versions de Monfero (18,089 km). Es disputaran dues vegades cada especial durant la tard-nit del divendres.

En la continuació (dissabte dia 9) les especials que es disputaran, també dues vegades cadascuna, seran: Irixoa (12,528 km) i Aranga (11,310 km).

Un total de 387,35 km dels quals 106,278 km seran de velocitat. Durant el ral·li es disputaran 8 especials (4 diferents) repartides en quatre seccions.

Joan ens va comentar d’aquesta manera, abans de marxar cap a la Corunya, els motius pels quals es va decidir a disputar la prova gallega d’històrics: “Posar-se al volant d’un Seat Ibiza Kit Car sempre és una aventura que agrada reviure. És una mecànica que fa 25 anys ens semblava increïble i ara et poses a fer comparacions i t’adones del que fèiem en aquells dies. El que ens acompanyi Rallycar, l’equip que habitualment cuida de la “salut” dels Suzuki Swift R4lly S en les proves que disputem tant en l’ERC2 com en el CERA, també és un factor a favor perquè ens passem aquest cap de setmana en terres gallegues”.

Mencionar que Rallycar forma part activa de l’organització de la cursa.

A més Vinyes encara afegia un tercer motiu i aquest tenia a veure amb el traçat del Rías Altas 2021: “Competirem en especials, algunes d’elles, que fa un mes vam haver de superar corrent el Ral·li Ferrol. No hi ha dubte doncs que els reconeixements en aquest cas no seran tan intensos com ho són habitualment, encara que mai et pots fiar i cal veure’ls abans de sortir a córrer”.

El Ral·li Rías Altas 2021 s’iniciarà el divendres (dia 8) a les 16.00 hores des del podi instal·lat al Passeig Marítim O Parrote de A Coruña. En aquesta mateixa ubicació se celebrarà la cerimònia de lliurament de premis el dissabte (dia 9) una vegada els vehicles que hagin completat la prova esten situats al parc tancat final.

D’altra banda comentar que el final de la primera jornada i inici de la segona es duran a terme a la Plaça García Hermanos de Betanzos. En aquesta mateixa plaça, els competidors tindran instal·lada la seva logística des del dia abans de l’inici de la competició.