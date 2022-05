Vinyes i Mercader, 100 ral·lis pilotant un vehicle de l’equip Suzuki Ibèrica

Joan Vinyes i Jordi Mercader (Suzuki Swift R4lly) van completar la prova de les Illes Afortunades, en la 1a, posició de la categoria ERCopen i en la 12a, de la classificació absoluta de l’ERC.

Després de disputar els ral·lis de FAFE i Açores, tots dos sobre terra, amb unes condicions climatològiques molt adverses (pluja i fred), a l’illa de Gran Canària la calor va ser l’element a superar, segons ens comentava Joan: “En l’assistència l’ambient era agradable, però a mesura que pujàvem feia les especials la temperatura pujava molts graus i la calor, en alguns moments, era difícil de suportar.”

Inesperada sorpresa abans de començar a competir

Les jornades prèvies a l’inici de la competició van tenir el desenllaç habitual per al tàndem més veterà de l’equip Suzuki Ibèrica. Vinyes i Mercader van completar sense contratemps el reconeixement a les especials que, una vegada més, van confirmar que tornarien a tenir els canvis d’asfalt i ritme usuals en una orografia amb constants desnivells.

La sorpresa que els dirigents de l’equip Suzuki Ibèrica, amb Juan López Frade al capdavant, tenien reservada per a Joan Vinyes i Jordi Mercader, es va donar a conèixer el dijous (dia 12). En l’assistència de l’equip es va començar a veure un preciós logo amb l’un 100 i el nom dels pilots a l’interior dels números. Quin era el significat? Doncs que ni més ni menys que, el tàndem esmentat celebrava en el Ral·li Canàries 2022, la seva prova centenària al volant d’un vehicle de la marca. Joan, sensiblement emocionat va comentar: “Encara tinc fresc en el record la conversa que vam tenir a Madrid, en una cafeteria davant de l’Hotel Melia Castilla, va ser al desembre del 2009 o gener del 2010, en això no estic del tot segur

Mira fins on hem arribat gràcies al treball de moltes persones, sempre els estaré agraït, i fins on arribarem?

100 és un nombre màgic i inoblidable per tot el viscut. Moltes gràcies família Suzuki!. Eternament agraït!.”

En l’aspecte purament competitiu la jornada va ser densa, però es va desenvolupar de manera “plàcida” per a Vinyes i Mercader. En el shakedown van completar les dues passades previstes marcant un millor crono de 2’17”523, que els va situar al capdavant de la categoria ERCopen i just darrere de les mecàniques amb més potencial. Amb tot, aquesta classificació només servia per a confirmar que el Swift Rally2 kit era competitiu al 100%.

Etapa 1. Una especial urbana sempre comporta riscos addicionals

A partir de les 20.30 hores (franja horària canària), el gairebé centenar d’equips inscrits en el 46 Ral·li Canàries van afrontar el primer obstacle amb el crono en marxa i amb conseqüències a la classificació de la prova. En aquesta ocasió la dupla de Suzuki Ibèrica van ser els primers a afrontar l’especial cronometrada d’1,5 km, de què constava aquesta etapa inicial.

Vinyes i Mercader, van parar el crono en 1’16”5, van cedir 3“ respecte als seus companys d’equip Monarri-Cancel·la, que van ser els més ràpids de la categoria. Per a Vinyes, el més important va ser: “Superar l’especial sense problemes de cap mena. Sempre ho he dit que aquestes especials es pot perdre un ral·li, mai guanyar-lo.”

Etapa 2. Les circumstàncies van fer que mantenir la concentració no fos fàcil

Aquesta primera jornada del ral·li canari va tenir un desenllaç inesperat per al tàndem de l’equip Suzuki Ibèrica. Molt aviat es van trobar sense rivals directes en la classificació i es van veure en la disjuntiva de lluitar en inferioritat de condicions enfront dels equips que els precedien, tots amb vehicles amb prestacions superiors. Durant tota l’etapa s’han situat de manera regular entre els 15 millors del ral·li (16a posició al final de l’etapa), era evident que intentar millorar depenia de prendre riscos que posaven en perill finalitzar la prova que, sens dubte, era l’objectiu prioritari.

Una vegada al parc d’assistència del final de la jornada, Joan ens feia la següent reflexió: “Estic molt satisfet del ritme de competició que hem mantingut durant tota l’etapa. Des dels primers compassos del ral·li ens hem trobat lluitant en “terra de ningú”, és a dir els rivals que teníem per damunt no els podíem marcar com a objectiu, a causa de les prestacions dels seus vehicles mentre que les diferències amb els quals ens seguien les podíem mantenir, fins i tot superar, sense forçar el nostre ritme. Una situació anòmala, en la qual mantenir la concentració és imprescindible i alhora complicat.” A més afegia: “Demà sortirem en segona posició, veurem com se’ns dona el tram llarg del dia. Amb tot, la nostra estratègia serà semblant a la d’avui”.

Etapa 3. En la recta final no va haver-hi canvis rellevants

Joan aviat va sortir de dubtes sobre l’especial Moya–Valleseco que, amb els seus 27,420 km, era la més llarga del ral·li canari. Aquest era el comentari que feia en la meta de l’especial als “infos” de l’organització: “És una bona especial. Els pneumàtics i els frens estaven al límit al final, però no hi ha problema. El cotxe està perfecte”. Així doncs, la tercera etapa començava amb bon feeling per al tàndem de Suzuki Ibèrica.

La continuació va seguir la dinàmica prevista, Vinyes i. Mercader van mantenir la seva regularitat i sense cometre errors van aconseguir situar-se en la posició que s’intuïa a priori, és a dir, per darrere de les mecàniques més potents (R5) de la prova.

Una vegada el Swift al parc tancat final, Vinyes es mostrava satisfet sobretot d’haver aconseguit l’objectiu que s’havien fixat, així s’expressava: “Hem conclòs un ral·li que sempre amaga una gran dificultat, era l’objectiu per a afermar la nostra posició al capdavant de la ERCopen. Crec que el nostre ritme ha estat molt competitiu encara que, és evident, que els R5 queden lluny. Hem fet un ral·li molt regular, cuidant la mecànica i sense arriscar més del necessari. Deixem Las Palmas satisfets de la nostra actuació i d’haver finalitzat el ral·li del nostre centenari en les millors condicions.”

Superat el primer repte d’asfalt de l’ERC 2022, les pistes de terra del Rally de Polònia seran l’escenari a vèncer. La cita és en la localitat de Mikołajki i, en concret, l’Hotel Gołebiewski acollirà tota l’estructura de la prova.