Vinyes i Font repetiran en les 12 h de Spa-Francorchamps

El pilot de l’equip Suzuki Ibèrica, Joan Vinyes, actual líder de la categoria Open del Campionat d’Europa de Ral·lis, aprofitarà la pausa que hi ha fins a la pròxima cita de l’ERC (Ral·li Illes Canàries, del 12 al 14 de maig), per a fer un “reset” i asseure’s al volant d’un Cupra TCR i disputar, compartint volant amb Jaume Font, les 12 hores de Spa-Francorchamps. La cita en el mític circuit belga es disputarà els dies 22, 23 i 24, del present mes d’abril.

La prova, organitzada per Creventic, és la segona del calendari de les 24 h Sèries i no és cap novetat per a la dupla Vinyes i Font. A la tardor del 2018, tots dos pilots van competir en les 12 h de Spa-Francorchamps als comandaments d’un Cupra de prestacions similars al que pilotaran enguany. Com en aquella ocasió, la preparació i l’assistència “in–situ” de la mecànica esmentada, serà a càrrec dels tècnics de l’equip Baporo Motorsport.

Segons Vinyes: “Competir a Spa- Fracorchamps sempre és un plaer”

Disputar una cursa en un escenari centenari, està actiu des de 1920, que a més acull proves de la majoria de campionats de màxim nivell del “motorsport“, és una gran motivació per a qualsevol pilot i Vinyes no és precisament l’excepció, aquest és el seu comentari: “Sempre havia tingut la inquietud de competir en el circuit de Spa, però a partir de la meva primera participació en aquesta pista (va ser en el 2014 en un meeting de l’Eurocup de la Seat Leon), sempre que he tingut l’oportunitat de tornar. Sens dubte, competir a Spa-Francorchamps és espectacular.”

Cal esmentar que des de la seva creació (1920) fins al 1978 el traçat tenia 14 km, a partir de llavors es va reduir a la meitat (7,004 km), amb un total de 20 revolts, entre les quals destaca Le Raidillon de L’Eau rouge, valorat i odiat a parts iguals, a causa de la seva dificultat, per la majoria dels pilot.

Vinyes i Font afronten la cita belga sense objectius concrets quant a resultats, així ho comentava Joan: “El principal objectiu serà gaudir de la competició en una pista mítica. És evident, que com que no seguirem el campionat la tensió dels punts no hi serà, encara que intentarem estar sempre entre els TCR més ràpids. Ara mateix, les expectatives de fer un bon meeting són excel·lents i la motivació és màxima, com sempre.”

La cursa es disputarà en dues parts. A Malmedy s’exposaran els cotxes

Cal comentar que en la present edició de les 12 h de Spa-Francorchamps hi haurà una diferència important respecte al meeting disputat en el 2018. En aquella ocasió es van disputar les 12 hores “non-stop”, mentre que el pròxim cap de setmana es disputaran en dues parts, 5 hores i mitja el dissabte (dia 23) i 6 hores i mitja el diumenge (dia 24).

L’activitat en la pista del traçat belga s’iniciarà el dimecres amb la disputa de sèries lliures per als equips que ho estimin oportú. Una altra novetat serà la desfilada dels cotxes de competició fins a Malmedy (a 11 km del circuit). En el centre d’aquesta localitat, els aficionats podran veure de prop al mig centenar de vehicles que disputaran les 12 h de Spa-Francorchamps 2022.

En el decurs de la jornada següent (divendres dia 22), es disputaran els entrenaments lliures i oficials que establiran l’ordre de sortida de la jornada següent.

L’inici de la primera part de la carrera està previst a les 12.25 hores del dissabte (dia 23), mentre que la segona part s’iniciarà a les 11.20 hores del diumenge (dia 24).