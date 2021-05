Vinyes i Font comencen el GT-CER 2021 amb dos podis molt treballats

Joan Vinyes i Jaume Font (Porsche GT3 Cup – Baporo Motorsport) van tenir un inici esperançador en l’edició 2021 del Campionat d’Espanya de Resistència. Van saldar la seva participació en el Circuit de Navarra, estant entre els més ràpids en els entrenaments oficials i amb la tercera i segona posició respectivament en les dues carreres disputades. A part dels rivals en la pista, el handicap amb el qual van ser penalitzats d’inici, 25” per ser pilots d’elit, va ser un llast impossible de superar.

Molta calor en el traçat de Navarra, en aquesta primera cita del GT-CER 2021. No obstant això, la nota positiva, quant a la climatologia, va ser sens dubte l’absència de la pluja que, segons totes les previsions havia de caure en forma de forts aiguats, durant la tarda del dissabte i les primeres hores del diumenge.

Per a començar, jornada d’entrenaments molt positiva

La jornada inicial del meeting de Navarra, en la qual es van disputar les mànegues d’entrenaments lliures (2 mànegues de 50’) i les oficials (20’ per a cada pilot), es van desenvolupar sense contratemps per als pilots del Porsche amb dorsal 113. L’única intranquil·litat que va haver-hi, en el box de Baporo Motorsport, va ser la possible aparició de la pluja que, com queda esmentat, havia de caure de manera generosa a partir de les 15 hores.

Recuperar tant les sensacions al volant del Porsche com l’activitat habitual abans de l’inici de les carreres, és a dir la preparació de recanvis que poguessin ser útils durant la jornada següent (discos de fre, pastilles de fre, etc,), van centrar l’activitat d’un primer dia en el traçat de Los Arcos.

Va arribar el moment de posar el cronòmetre en marxa de manera oficial i els pilots de Baporo Motorsport, Joan Vinyes i Jaume Font, van confirmar les impressions que van insinuar en els lliures anteriors. Vinyes, amb un temps d’1’42”092, va ser el més ràpid de la seva sèrie, mentre que el seu company va parar el crono en 1’41”840, també va estar entre els més ràpids a la segona mànega (4a posició), amb el que tots dos pilots tenien plaça assegurada al capdavant de les respectives graelles de sortida.

Una vegada finalitzat el primer dia de competició en el Circuit de Navarra, Vinyes-Font es mostraven optimistes de cara a les carreres a disputar durant el diumenge (dia 30), aquest era el seu comentari: “Fins a aquest moment hem dut a terme les proves que teníem previstes a més de situar-nos de nou al volant del Porsche, en un meeting complet. Aquesta temporada només havíem fet un test amb aquesta mecànica. Fins i tot la pluja ha passat de llarg de l’escenari de Los Arcos. Amb tot, es cert que tenim en contra un handicap molt feixuc”.

En la primera carrera, podi malgrat els 25” de hàndicap

En la conversa prèvia a la carrera, Vinyes, Font i el seu equip donaven per fet que, en condicions normals de carrera, lluitar pel triomf en aquesta carrera inicial seria pràcticament impossible. Els 25” de hàndicap era un temps irrecuperable davant l’equip francès Gomez-Gomez i el seu Vortex V8, o davant Porsche 911 pilotat per Sainiero-Salvador.

De sortida Vinyes va intentar imprimir un fort ritme per a comprovar si el que a priori era una suposició es confirmava sobre la pista. Així va ser, a més que a partir de la tercera volta va començar a superar rivals amb volta perduda, un fet que encara va dificultar més el seu objectiu. Al final Vinyes va comentar: “En les primeres voltes ja vaig tenir clar que agafar un avantatge important no seria possible. Així doncs, l’opció va passar a ser seguir amb un ritme fort però sense arriscar més del compte”.

En la segona carrera, va haver-hi opcions al triomf fins al final

Aquesta carrera final va tenir un desenllaç diferent de l’anterior. De sortida Font es va situar en la primera plaça encara que els seus rivals no van trigar a superar-lo. No obstant això les distàncies es van mantenir.

Una vegada completada la parada obligatòria per a fer el canvi de pilot i complir amb el handicap, les posicions es van igualar encara més i Vinyes va tornar a situar-se al capdavant de la classificació. Malgrat tot, en aquest cas, no va poder mantenir l’embranzida del Vortex V8 pilotat pels pilots francesos Gomez-Gomez. Al final va travessar la meta amb 3”621, de retard respecte dels seus rivals.

En finalitzar el meeting, Vinyes es va mostrar satisfet amb els resultats aconseguits, tot i “no haver aconseguit el triomf que, a priori, sempre és l’objectiu. En aquesta segona carrera no he pogut aguantar fins al final l’atac del pilot francès amb el Vortex V8. Un vehicle que malgrat estar en la nostra categoria (GT-C1) té unes característiques molt diferents al Porsche. No hi ha dubte que ho continuarem intentant”.

Si a la localitat navarresa de Los Arcos la calor va ser l’element atípic a superar. Tot apunta que en la segona cita de l’any, en les instal·lacions de Motorland (Alcanyís) els dies 31 de juliol i 1 d’agost, les condicions climatològiques seran molt més exigents, tant per als equips humans com per a les mecàniques.