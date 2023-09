Vinyes confirma les seves opcions al podi final de la Porsche Carrera Cup Benelux

Joan Vinyes pilotant el seu Porsche (FotoEsport)

Joan Vinyes, en el seu debut a Zolder (Bèlgica), va complir amb els objectius que s’havia marcat a priori. Per al pilot de Baporo Motorsport puntuar en les dues carreres a disputar era una necessitat innegociable, ho va aconseguir situant-se a la quarta i tercera posició respectivament.

L’altre objectiu tenia a veure amb l’apartat logístic de l’equip, és a dir, acabar el meeting amb la mecànica intacta. Cal recordar que d’aquí quinze dies es disputa el meeting al circuit Red Bull, a Spielberg (Àustria). El desplaçament de l’esmentada logística des del traçat belga és més còmode.

Malgrat tot, en aparença, les positives jornades viscudes a Zolder, Vinyes se’n va anar del traçat belga molt contrariat, sobretot, per la manera que havien discorregut les carreres. Així ho explicava: “Feia la sensació que avui molts dels pilots havien perdut el nord. Va haver-hi diversos tocs amb conseqüències greus tant per a pilots com per a mecàniques. Em fa la sensació que més d’un no podrà córrer a Àustria per no tenir un Porsche a la seva disposició. En fi, no he gaudit de les carreres, més aviat tot el contrari. Anava més pendent del que passava al meu voltant que d’intentar superar als meus rivals directes”.





El reconegut traçat belga (4.000 metres) bonic, però molt complicat

En les tandes d’entrenaments lliures, Vinyes va poder comprovar en directe les referències que tenia del traçat de Zolder. És a dir, una pista estreta en la qual és complicat avançar, a més de punts molt concrets, sobretot alguna “chicane”, gens fàcil de passar sense perdre una dècima.

Segons el pilot andorrà: “Hi ha diverses coses que sorgeixen d’imprevist en aquest traçat que et tallen el ritme, recuperar-lo després és complicat. Així, per exemple, posen uns blocs de pneumàtics en els vèrtexs de les “chicanes”, si algun cotxe els toca treuen bandera groga de seguit. Fins a cinc vegades la van treure en la “quali”. Dificultats per a superar a un rival o en el meu cas la pèrdua d’unes dècimes, segons la telemetria, en una de les “chicanes” que no vaig ser capaç de superar com diuen que cal fer-ho”.

En els entrenaments cronometrats la igualtat va ser la nota dominant. A part del líder de la PRO-AM, el britànic Sacha Norden, que va superar en gairebé un segon al seu immediat perseguidor, la resta de participants (7) van estar separats per menys de dos segons. Va quedar clar que, l’inici de les carreres seria un dels moments clau.

Vinyes, amb un millor crono de 1’32”552 i en la vuitena línia de la graella de sortida donava la seva opinió: “Caldrà evitar, en la mesura del possible, els tocs que et poden deixar fora de carrera just començar. Probablement, es formarà una fila de cotxes, això també pot ajudar a superar més de pressa els punts conflictius que, de manera individual, és gairebé impossible”.

Les dues carreres es van desenvolupar de manera molt semblant. Forts tocs i sortides de pista constants.

Sense cap dubte, han estat carreres en les quals la lluita “cos a cos” ha superat amb escreix el permès en competicions d’aquestes característiques. A part de les nombroses banderes grogues mostrades en la primera de les carreres es va mostrar una bandera vermella, després de les vuit primeres voltes, a causa d’un fort toc múltiple.

El pilot de l’equip Baporo Motorsport no es va deslliurar dels incidents i en totes dues carreres es va trobar en l’última posició del grup de participants a causa d’un cop d’un rival. Amb tot, per a Vinyes el millor del cap de setmana van ser els resultats: “La quarta i tercera posició aconseguides en les carreres ens mantenen vius en la provisional del campionat, en el qual, mancant confirmació oficial, matemàticament encara tenim la possibilitat d’aconseguir la segona posició. És molt difícil, però tot es decidirà en el circuit Red Bull, espero que la gent s’hagi tranquil·litzat i puguem competir i gaudir de les carreres”.

Com bé comenta Joan, els pròxims dies 22, 23 i 24 de setembre, al circuit de Red Bull (Spielberg-Àustria), es disputarà el sisè i últim meeting de la Porsche Carrera Cup Benelux 2023.