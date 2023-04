Vinyes – Caminal en el podi de classe 2 de les 3 hores de Resistència de Mollerussa

El duet Vinyes – Caminal competint a Mollerussa amb el seu VW Golf (FotoEsport)

Una de freda i una de calenta per a l’Equip Vinyes Dabad, en les 3 hores de Resistència de la Diada off-road de Mollerussa (Lleida), tercera prova del calendari del Campionat de Catalunya de l’especialitat.

En el Circuit Parc de la Serra, Joan VInyes – Melchor Caminal (VW Golf) van aconseguir una treballada tercera posició, mentre que Joan VInyes jr – Marc Barcons van quedar fora de carrera en els primers compassos de la mateixa en trencar-se un pistó de la mecànica del seu Peugeot 205.





Sense pluja i molta pols

La previsió de ruixats no es va confirmar, encara que durant la celebració de la competició el cel va estar ennuvolat i en alguns moments semblava que la pluja faria acte de presència. No va ser així, i la gran quantitat de pols va ser l’enemic a batre, tant per als organitzadors com per als equips.





Moments de tensió en la recta final

Joan Vinyes que va sortir de la part posterior de la graella, es va situar en poques voltes en posicions de podi. En els seus relleus, Caminal, va saber mantenir les diferències respecte als seus rivals i abans d’iniciar-se l’últim relleu es va produir l’incident que els va fer perdre una posició en la classificació final.

Vinyes ens comentava d’aquesta manera el que va passar: “Quan ha pujat el Melchor al cotxe la porta del pilot “s’ha negat a tancar-se”, semblava que ho havíem aconseguit, però una vegada en la pista es va tornar a obrir i va haver de tornar a entrar a l’assistència. Al final es va tancar, però vam perdre un temps que ens va costar una posició en el podi”.





Vinyes Jr, no va poder defensar el seu lideratge

Vinyes jr-Barcons no van tenir l’opció de defensar l’objectiu amb el qual van arribar a Mollerussa, que no era un altre que situar-se líders en solitari de la classe 1 del campionat. Abans de completar el primer relleu el motor del Peugeot va dir pou i en aquell moment es va acabar la seva primera competició en la localitat lleidatana. Aquestes eren la paraules del jove pilot andorrà: “Diuen que les carreres són així i cal acceptar-ho. La pista de Mollerussa, malgrat la pols que et deixava en alguns punts sense visibilitat, m’ha agradat molt. La primera impressió va ser negativa, però després competint va ser molt divertit”.

Després de les tres primeres proves disputades, el Campionat de Catalunya de Resistència queda en stand by fins el mes de setembre. En concret, el dia 17 de l’esmentat mes de setembre els equips que segueixen el certamen tornaran al Circuit del Parc de la Serra per a disputar la penúltima cita del calendari de la resistència catalana.