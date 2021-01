Vintena defunció per coronavirus des de l’agost al Sant Hospital de la Seu d’Urgell

El Sant Hospital de la Seu d’Urgell ha notificat aquest dilluns una defunció per coronavirus. Després que les darreres setmanes no hi havia hagut cap mort per aquest motiu, ara el centre mèdic urgellenc ja computa un total de 20 èxitus per COVID-19 des de l’inici de la segona onada de la pandèmia, el mes d’agost passat.

Aquesta defunció coincideix, però, amb una notable tendència a la baixa pel que fa al nombre de casos actius a l’Àrea Bàsica de Salut de la Seu. Ara en total n’hi ha 69 (ara fa deu dies eren 120; i divendres passat, 110). També disminueixen tant el nombre de contactes directes -no positius- aïllats, que ara és de 196, com el de grups escolats confinats: ara n’hi ha 5, dos menys que la setmana passada.

Pel que fa a la resta d’indicatius d’evolució, la dada més destacada és que el percentatge de positius detectats als nous tests és ara mateix molt baix (3,49%). La velocitat de transmissió del virus ha repuntat aquest cap de setmana, però segueix per sota del límit recomanat: a 0,91 (divendres va arribar a estar a 0,64). I el risc de rebrot (EPG) se situa a 411. Pel que fa al conjunt de l’Alt Urgell, aquests dos valors estan respectivament a 0,83 i a 454. Tot i que aquestes dades són ara millors que a la resta de Catalunya, l’alcalde de la Seu i president de la Fundació Sant Hospital, Jordi Fàbrega, fa una crida a “no relaxar-se”, perquè poden repuntar fàcilment, i demana mantenir les mesures ja habituals de prevenció: ús de la mascareta, distància entre persones, rentat freqüent de mans i prioritzar espais a l’aire lliure o ben ventilats.

A la regió sanitària de l’Alt Pirineu i Aran, la Rho7 està a prop del límit aconsellat (a 1,07); i l’EPG, a 558. Als quatre hospitals pirinencs només hi ha 9 ingressats, en part gràcies a la important millora que hi ha hagut a la Cerdanya. Ara mateix la situació més complicada és a l’Aran, amb un risc de rebrot encara disparat (2.931), la Rho7 a 1,95 i un percentatge de positivitat de quasi el 15%, més del doble que a la resta del Pirineu.