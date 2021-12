Vincles desfets

A Andorra, la Llei 4/2005 de 28 de febrer, qualificada de les unions estables de parella, en l’article 18, que tracta dels efectes d’extinció de la parella, estableix: «L’ extinció de la relació implica la revocació dels poders que qualsevol dels membres hagi atorgat a l’altre». Com es pot observar, la revocació de l’usdefruit no hi es contemplada.

De la mateixa manera que la referida norma legal estableix la revocació de poders, atorgats entre els membres de la parella, crec fermament que hauria de contemplar també la revocació de l’usdefruit, que qualsevol dels membres hagi constituït en favor de l’altre, davant d’un notari, llevat que sigui una altra la voluntat de l’atorgant i/o del constituent.

L’usdefruit, resumint, seria : «El dret a usar i gaudir de la propietat d’altri per un temps limitat, com a màxim de per vida, conservant la integritat i la substància de la cosa, sense poder transformar-la», definició que soc ben conscient que és incompleta, però crec que ens serveix, per entrar en matèria.

El motiu que justificaria la revocació de l’usdefruit, en cas d’extinció de la relació conjugal, al meu parer, seria tot allò que tenen en comú les dues figures legals, poders i usdefruit, que es pot resumir en:

1) L’analogia dels drets a preservar

2) La proximitat entre una i l’altra

3) La similitud de les repercussions negatives d’una i l’altra, en el cas de no procedir a la revocació una vegada desfet el vincle.

Un supòsit, de cas extrem, seria el d’uns consorts que han extingit, de fet i de dret, la seva relació conjugal. L’un és propietari del pis, on havien conviscut, i l’altre no. En el seu dia, davant un fedatari, el/la primer/a constituí un usdefruit del pis, de per vida, en favor d’el/la segon/a, la qual cosa a aquest/a darrer/a, en teoria, li permet fer ús, fins que es mori, del pis on continua vivint sol/a la seva ex-parella, que en detenta la propietat.

Si l’usdefruit s’ha constituït en consideració al matrimoni o a la unió estable de parella, no veig per quina raó no implica la seva revocació, un cop trencats, de fet i de dret, els vincles que havien propiciat l’usdefruit.

Considero que en desfer la unió conjugal o de parella, tant els poders com els usdefruit, haurien de ser revocats, llevat que sigui una altra la voluntat de l’atorgant i/o del constituent.