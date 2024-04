“Vincent debe morir”, d’Stéphan Castang

Ha arribat a les cartelleres dels cinemes “Vincent debe morir”, del cineasta francès Stéphan Castang després de participat en la 62a Setmana de la Crítica del Festival de Canes de l’any passat i competir en Secció Oficial del darrer Festival de Cinema Fantàstic de Sitges on va guanyar dos guardons, el de millor direcció novella i el premi al millor actor per a Karim Leklou. A partir d’un guió de Mathieu Naert, “Vincent debe morir” presenta el drama agònic d’un home (Karim Leklou) que descobreix que de cop i volta tot de gent desconeguda el vol matar.

Aquesta situació estrambòtica que se surt de mare l’obliga a emprendre una fugida impossible i dona com a resultat una angoixant i desassossegant proposta que planteja una lúcida reflexió sobre la violència gratuïta que es genera a partir d’una simple mirada, entesa aquesta com a provocació. Una notable i intensa pel·lícula que repensa la societat actual en clau especulativa a partir d’un fet inexplicable i irracional.

L’original pel·lícula del debutant Stéphan Castang es mou de forma impredictible abraçant diferents registres que fa que basculi entre la comèdia patètica farcida d’humor negre i l’horror apocalíptic més nihilista. “Vincent debe morir” formaria un excel·lent programa doble de faules sobre el present amb “Dream Scenario”, de Kristoffer Borgli, actualment en cartellera, on persones simples es veuen sobtadament assetjades per altres persones que semblen posseïdes per una estranya paranoia.