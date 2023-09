Villefranche-sur-Mer, la bellesa de la Costa Blava francesa

Panoràmica de Villefranche-sur-Mer (Getty images)

A unes poques hores en cotxe trobem Villefranche-sur-Mer, una encantadora localitat situada a la costa de la Ribera Francesa, una destinació tranquil·la i pintoresca, perfecta per a aquells que vulguin gaudir de la bellesa de la Costa Blava francesa sense les aglomeracions de llocs més grans com Niça o Cannes. Villefranche-sur-Mer, té moltes coses interessants per oferir als visitants, entre elles:

Platges: Les platges de Villefranche-sur-Mer són famoses per les seves aigües cristal·lines. Les platges més conegudes són la Platja de la Marinière i la Platja de l’Ange Gardien. Podràs relaxar-te, prendre el sol o fer snorkel en aquestes platges.

Ciutat Antiga: Villefranche-sur-Mer té un centre històric preciós, amb carrers estrets i casetes de colors. Passeja pels carrers empedrats i descobreix les seves botigues, restaurants i cafeteries.

Fort de Villefranche: Aquesta antiga fortalesa del segle XVI és l’atracció principal de la ciutat. Avui en dia alberga el Museu d’Història i Arqueologia de Villefranche. Pots visitar el museu i gaudir d’unes vistes impressionants des dels seus murs.

Cap de Niça: Apropa’t al Cap de Niça, que es troba a poca distància de Villefranche-sur-Mer. Aquí podràs gaudir d’unes panoràmiques espectaculars de la costa i les cales.

Església de Sant Miquel: Aquesta església del segle XVIII és un exemple impressionant d’arquitectura barroca. El seu interior està decorat amb ornaments i pintures detallades.

Mercat Provençal: Si tens l’oportunitat, visita el mercat provençal que se celebra al centre de Villefranche-sur-Mer. És un lloc ideal per a comprar productes frescos com fruites, verdures, formatges i olives.

Esports aquàtics: Si ets un amant dels esports aquàtics, aquesta localitat ofereix diverses activitats com el busseig, l’snorkel, el caiac i el surf de vela.

Excursions en vaixell: Aprofitant la ubicació costanera de la ciutat, pots fer excursions en vaixell per a explorar altres llocs de la Costa Blava, com Niça o Mònaco.

Gastronomia: La gastronomia de la regió de Provença és coneguda per la seva riquesa i sabor. No oblidis provar plats com la ratatouille, la bouillabaisse i els pastissos de peix.