Viles Florides distingeix Encamp amb 4 Flors d’Honor, la màxima distinció lliurada fins al moment

Viles Florides, el moviment impulsat per la Confederació d’Horticultura Ornamental de Catalunya (CHOC), ha lliurat aquest divendres les Flors d’ Honor 2020, els reconeixements als municipis que treballen per a la millora dels seus espais verds urbans i enjardinats. Les restriccions imposades per la covid-19 han marcat l’anunci dels guardons, que s’ha fet de forma virtual. En aquesta edició, el jurat de Viles Florides només ha actualitzat els guardons dels 13 municipis que s’han incorporat al moviment aquest any i ha atorgat 4 Flors d’Honor, la màxima distinció lliurada fins ara a cap municipi, a la parròquia d’Encamp.

La principal novetat d’enguany ha estat la internacionalització del moviment amb la incorporació de tres parròquies andorranes a Viles Florides. Es tracta d’Encamp, La Massana i Canillo. “Aquest salt al país andorrà reflexa la voluntat de Viles Florides de continuar creixent i apostant pel verd com a forma de millorar la qualitat de vida dels nostres conciutadans, fent més verds, amables i sostenibles els nostres pobles i ciutats”, explica Mercè Martinez, presidenta de la CHOC. Aquesta edició és tanca amb un total de 142 municipis a tot Catalunya i Andorra que formen part del moviment.

La consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Teresa Jordà, ha definit com a “vitamina verda” el sector de la flor i la planta i assegura que es tracta d’un ram essencial: “No hi ha res millor que tenir sempre a casa una flor o una planta perquè donen vida i ànims. És un sector imprescindible”.

Flors d’Honor 2020

En l’acte d’aquest divendres, Encamp ha obtingut 4 Flors d’Honor, la màxima distinció lliurada fins ara per cap municipi -el jurat de Viles Florides pot puntuar amb fins a cinc Flors d’Honor- i es suma als municipis que encapçalen el rànquing de Viles Florides: Almacelles (Segrià), Bagergue (Val d’Aran), Cardedeu (Vallès Oriental), Figueres (Alt Empordà), Llinars del Vallès (Vallès Oriental), Lloret de Mar (Selva), Malgrat de Mar (Maresme), Mollet del Vallès (Vallès Oriental), Olot (Garrotxa), Sant Cugat (Vallès Occidental), Sant Feliu de Llobregat (Baix Llobregat), Sant Hilari Sacalm (Selva) i Vila-seca (Tarragonès).

En aquesta edició també han estat reconeguts Tavascan i Térmens amb 1 Flor d’Honor; Cadaqués, Esterri d’Àneu, Gessa i La Massana amb 2 Flors d’Honor i Castellar del Vallès, Garós, Salardú, Taradell, Tredós i Unha amb 3 Flors d’Honor.

El jurat de Viles Florides té en compte a l’hora de valorar cada municipi aspectes com el patrimoni vegetal i paisatgístic: la relació entre l’espai verd i el nombre d’habitants, la relació entre els recursos destinats al manteniment i la superfície verda i enjardinada, la diversitat floral, la funcionalitat dels espais verds, la integració paisatgística, la singularitat dels espais, l’estat de manteniment, l’existència d’un inventari de patrimoni vegetal, la qualitat dels subministraments vegetals, la selecció d’espècies o l’estètica. També es té en compte el respecte pel medi ambient i la sostenibilitat a través de variables com la gestió de l’aigua, els programes de control de plagues i malalties, la neteja i gestió de residus, o la qualitat de mobiliari urbà.