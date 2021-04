Vilarrubla presenta la Formació Professional Inicial, que s’adreça als joves de més de 16 anys

La ministra d’Educació i Ensenyament Superior, Ester Vilarrubla, i el director del departament de Formació Professional, Formació al Llarg de la Vida i Innovació Tecnològica, Xavier Campuzano, han presentat aquest dimarts la reestructuració dels estudis de Formació Professional. La titular de la cartera ha exposat que els canvis tenen com a objectiu “diversificar l’oferta formativa adreçada als joves de més de 16 anys”, especialment als que “potser no tenen una motivació clara per seguir cursant estudis acadèmics, però sí que tenen interès en adquirir competències professionals i als quals ara els itineraris deixaven fora del circuit”.

Així doncs, Vilarrubla ha presentat la creació dels estudis de Formació Professional Inicial (FPI). Es tracta d’un cicle de dos anys al qual es pot accedir després d’haver cursat Segona ensenyança –i sense necessitat de tenir el graduat–. La reestructuració també inclou que el Batxillerat Professional, que actualment dura tres anys passi a durar-ne només dos i que s’elimini el títol intermedi de Diploma d’Ensenyament Professional. La ministra ha confirmat que els canvis seran efectius a partir d’aquest setembre, però que l’antiga organització es mantindrà de manera transitòria fins que els alumnes que ja havien començat els estudis acabin.

Per la seva banda, Campuzano ha precisat que la nova Formació Professional Inicial començarà aquest curs amb tres branques –i que donen resposta també als oficis més demandats segons el sector privat–: Estètica i perruqueria, Manteniment d’habitatges i instal·lacions i Serveis comercials. El primer s’impartirà al Centre ubicat a Aixovall i els altres dos, al nou centre de Formació Professional que s’instal·larà a la Massana. Cada cicle és de 2 anys i de 1.800 hores de formació.

Pel que fa als estudis de Batxillerat Professional –on sí que és necessari el graduat en segona ensenyança per poder-hi accedir– les branques ofertes són: Sistemes informàtics i xarxes, Secretaria multilingüe, Activitats físiques, esportives i de lleure, Tècnic en cures auxiliars i infermeria (nova branca), Tècnic sociocomunitari (nova branca), Animació socioeducativa (transitori i només per als estudiants que ja hagin començat aquests estudis) i Estètica, cosmètica i perfumeria (transitori i només per als estudiants que ja hagin començat aquests estudis).

Finalment, Vilarrubla ha informat que aquesta reestructuració ha comportat una modificació legislativa de la Llei d’Ordenament del sistema educatiu andorrà per incloure-hi els nous estudis. Una modificació que ja va ser aprovada pel Consell de Ministres la setmana passada.