Vilarrubla participa a Xipre en la 9a Reunió Ministerial pel Medi Ambient a Europa de l’UNECE

La ministra d’Educació i Ensenyament Superior, Ester Vilarrubla, ha participat a la 9a Conferència Ministerial pel Medi Ambient a Europa de la Comissió Econòmica de les Nacions Unides per a Europa (UNECE) que se celebra a Xipre.

Així, dimecres va tenir lloc la 3a Reunió de ministres d’Educació i Medi Ambient. En una de les taules rodones que van conformar la sessió plenària, Vilarrubla va exposar la nova Estratègia Andorrana d’Educació Ambiental per a la sostenibilitat aprovada pel Govern el passat 22 de setembre.

En la seva intervenció, la titular d’Educació i Ensenyament Superior va recordar que, gràcies a la implantació fa 10 anys del projecte Escoles Verdes i que ara agrupa el 100% de les escoles públiques del país, es pot considerar que els alumnes posseeixen una sensibilització mediambiental de qualitat, sobretot demostrant un interès especial, els darrers anys, per a potenciar el desenvolupament sostenible”.

De la mateixa manera, ha exposat que per a elaborar l’Estratègia d’Educació Ambiental s’ha treballat de manera conjunta i participativa amb els joves, la societat civil i les administracions públiques.

Cal recordar que el pla inclou nou accions a implementar abans del 2030. Entre elles hi ha, per exemple, crear patis més verds i transformar els camins de muntanya propers a les escoles en itineraris pedagògics.

Aprofitant que ahir dimecres era el Dia mundial del docent, Vilarrubla també va posar en relleu, durant les seves paraules, la gran importància d’aquesta figura, cabdal en el món educatiu. Concretament, va agrair-los especialment la seva tasca a l’hora de transmetre els valors de la sostenibilitat.

En aquesta primera taula rodona, la ministra va compartir l’escenari amb el ministre d’Educació i Ciència de Geòrgia, Mikheil Chkhenkel, i el titular d’Educació, Cultura, Universitats i Recerca Científica de San Marino, Andrea Belluzzi.

D’altra banda, aquest dijous ha estat el torn de la reunió d’alt nivell de ministres d’Educació. En aquest cas, la ministra, que ha compartit taula amb els representants de Geòrgia, Armènia, Sèrbia, i Romania, s’ha centrat en explicar algunes de les accions ja en funcionament al país que permeten acostar els joves a la natura. Entre elles, a banda del projecte d’Escoles Verdes que ja va esmentar ahir, ha explicat també el rol de l’esquí escolar com a projecte clau per a apropar els infants i joves a les muntanyes d’Andorra durant l’hivern.

Reunió bilateral amb San Marino

La ministra Vilarrubla ha aprofitat la seva estada a Nicòsia per a trobar-se amb el representant de San Marino, Andrea Belluzzi. Durant una reunió bilateral, Vilarrubla i Belluzzi han pogut compartir experiències tant en el sector de l’educació obligatòria com en la universitària. En aquest sentit, ambdós han destacat el seu interès per a promoure una educació digital de qualitat, i en concret s’han centrat en la importància de la ciberseguretat per a garantir-ne un bon funcionament.