Vilarrubla participa a la XIV Reunió Ordinària de l’Assemblea General de l’OEI

La ministra d’Educació i Ensenyament Superior, Ester Vilarrubla, participa aquest divendres en la XIV Reunió Ordinària de l’Assemblea General de l’Organització d’Estats Iberoamericans per a l’Educació, la Ciència i la Cultura (OEI) a Santo Domingo, la República Dominicana. Presideix la trobada el ministre d’Educació dominicà, Ángel Hernández, donat que el seu país ostenta la presidència del Consell Directiu de l’OEI.

Així, la reunió d’aquest divendres serveix per a repassar la memòria institucional 2019-2022, que exposa tota l’activitat de cooperació que s’ha organitzat en aquest període de temps marcat especialment per la pandèmia de coronavirus. En aquest sentit, cal destacar que el tancament de les escoles va afectar prop de 180 milions d’estudiants a tot el món. Entre els projectes destacats duts a terme, hi ha els avançaments en la transformació digital, l’enfortiment d’un espai d’educació superior compartit o l’impuls a les indústries creatives i culturals.

Durant la XIV Assemblea també s’elegirà el nou secretari general i la seu per a la propera trobada. Mariano Jabonero, actual secretari general, es presenta a la reelecció per a continuar al capdavant de l’organisme durant quatre anys més.

Finalment, aquesta primera jornada de treball també inclourà una xerrada del psicòleg i expert en educació Howard Gardner, de la Universitat de Harvard, que se centrarà en les intel·ligències múltiples i la ment sintètica.

L’Assemblea General és la màxima autoritat d’aquest organisme. Està formada per representants i delegacions oficials dels 23 estats membres: Andorra, Argentina, Bolívia, Brasil, Xile, Colòmbia, Costa Riba, Cuba, Equador, el Salvador, Espanya, Guatemala, Guinea Equatorial, Hondures, Mèxic, Nicaragua, Panamà, Paraguai, el Perú, Portugal, la República Dominicana, Uruguai i Veneçuela. A banda, també hi assisteixen entitats associades.

XXVIII Conferència iberoamericana de ministres d’Educació

L’estada de Vilarrubla a la República Dominicana es completa amb la participació, demà dissabte, a la Conferència Iberoamericana de ministres d’Educació. La reunió es dividirà en diverses sessions de treball, on els representants nacionals compartiran les seves opinions.

La ministra s’adreçarà als seus homòlegs per a parlar de la transformació de l’educació, reprenent les paraules del cap de Govern davant l’Assemblea General de la UNESCO. Així, exposarà el model educatiu andorrà, amb tres sistemes públics i gratuïts, amb alumnes de fins a 65 nacionalitats. Per a Vilarrubla, és fonamental “créixer en un context propici per a l’adquisició de valors en democràcia i drets humans”, i és que “transformar l’educació significa donar-li la importància que es mereix i protegir-la de possibles amenaces”.

Coincidint amb els actes de commemoració del 25-N, la titular de la cartera d’Educació i Ensenyament Superior també remarca els esforços fets en aquest camp al Principat: “Andorra ha apostat fermament per a desenvolupar un marc educatiu sobre el principi de la igualtat i la no discriminació, de forma integral i transversal; un model basat en competències i en l’aprenentatge cooperatiu i inclusiu que conté un pla de sensibilització per a la igualtat de gènere, al qual es destina una significativa dotació de recursos materials i humans”.

Finalment, i encara en matèria d’inclusió, s’exposa que, a Andorra, el Servei d’Inspecció Educativa participa en l’avaluació dels alumnes amb diversitat funcional per a determinar-ne el grau de dependència i establir les necessitats de suport acadèmic.

És previst que, un cop s’acabin les intervencions, demà dissabte, a la tarda, la dotzena de ministres presents adoptin la Declaració de Santo Domingo, que inclou els acords que s’assoleixin en matèria educativa.