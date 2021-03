Vilarrubla inaugura la XX Jornada de les Ciències, amb 160 alumnes i centrada enguany en la Salut

La ministra d’Educació i Ensenyament Superior, Ester Vilarrubla, ha inaugurat aquest dimecres al matí la XX Jornada de les Ciències, que enguany se celebra en format telemàtic. Vilarrubla ha destacat que en un curs tan “marcat per l’excepcionalitat provocada per la crisi sanitària de la COVID-19, el tema escollit no podia ser altre que la ciència i la salut”, donant així continuïtat a la temàtica ja encetada en la darrera edició.

La titular de la cartera d’Educació s’ha mostrat satisfeta de la consolidació de la jornada que, ha recordat, va néixer ara fa 20 anys com un projecte per “teixir lligams entre alumnes i professors i aprofitar les sinergies que se’n desprenguessin”, i que enguany comptarà amb la participació de 160 alumnes i 12 professors dels tres sistemes educatius.

La jornada inclou sempre la visita d’un especialista en el tema escollit. La d’aquesta 20a edició serà Pilar Mateo, reconeguda científica en el camp de la química i emprenedora en el compromís social que figura entre les 10 dones científiques més prestigioses d’Espanya. La conferència, titulada “Emprendeduría, ciencia y compromiso social”, se centrarà en l’ús de la tecnologia per combatre els vectors de malalties endèmiques, especialment en països amb un important nivell de pobresa.

Com sempre, a banda de la xerrada de l’especialista, la Jornada de les Ciències també inclou diferents tallers i treballs d’investigació proposats per professors i relacionats amb les matemàtiques, la biologia, la física, la química o la biologia, entre altres. Els tallers, donades les mesures de prevenció dictades per evitar el propagació de la COVID-19, es faran també de manera telemàtica durant el matí.

Finalment enguany se celebra paral·lelament la 4a trobada de joves científics, en què participen 103 alumnes de 8 centres escolars – Escola Andorrana de 2a Ensenyança d’Ordino, Escola Andorrana de 2a Ensenyança d’Encamp, Escola Andorrana de batxillerat, Lycée Comte de Foix, Colegio Español María Moliner, Col·legi Sagrada Família, Col·legi Sant Ermengol i Col·legi M. Janer– .

Vilarrubla ha agraït a tots els participants la seva implicació amb el projecte i també ha volgut tenir unes paraules de reconeixement per als alumnes, que han demostrat “la capacitat de resiliència per adaptar-se a una situació extraordinària, incorporant als vostres hàbits les mesures que se us han anat demanant i les eines d’aprenentatge en línia”.