Vilarrubla inaugura el curs escolar davant mestres i professors coincidint amb el Dia del Docent

La ministra d’Educació i Ensenyament Superior, Ester Vilarrubla, ha inaugurat aquest dimarts a la tarda curs escolar davant els docents del país. Un acte que enguany recupera el format presencial i que coincideix amb el Dia Mundial del Docent, que se celebra anualment el 5 d’octubre. Així, Vilarrubla ha començat la seva intervenció agraint-los la seva tasca, especialment després d’un “curs ple d’incerteses, complex i amb preses de decisió amb molta càrrega de responsabilitat, però sobretot amb escoles obertes”.

La titular de la cartera també ha destacat la importància d’adaptar-se i incorporar noves funcions i rols a l’escola, per tal d’oferir als infants i joves els coneixements i les competències transversals que els ajudin a afrontar els reptes: “hem de ser conscients que els joves són el futur i aquest futur l’estem començant a modelar ara, tots, a les aules i fora”.

Vilarrubla també ha fet referència a com la crisi provocada per la COVID-19 pot haver afectat als més joves, i el paper cabdal dels docents en el seu procés de retorn a la normalitat. Precisament, el lema que ha escollit la UNESCO per enguany és “els mestres al centre de la recuperació de l’educació”.

Com cada any, la inauguració del curs escolar inclou també la conferència d’algun expert en matèria educativa. Enguany ha anat a càrrec del mestre i escriptor César Bona sota el títol ‘Humanitzem l’educació’. Bona ha apuntat que es tracta “d’una invitació a pensar què ens fa més humans: tot el que som i el que volem ser, perquè tot comença en l’educació”. L’escriptor també s’ha referit a valors indispensables com el respecte a un mateix i als altres o la salut física i mental.