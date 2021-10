Vilarrubla es reuneix amb la nova junta del Sindicat d’Ensenyament Públic

La ministra d’Educació i Ensenyament Superior, Ester Vilarrubla, s’ha reunit aquest dijous amb la junta del Sindicat de l’Ensenyament Públic (SEP). Es tracta de la primera reunió entre la ministra i els nous representants sindicals, després que la junta del SEP es renovés el passat mes de setembre.

Aquesta primera reunió ha servit per conèixer els nous interlocutors i perquè la ministra els pogués fer un resum dels diferents projectes legislatius que hi ha en curs, així com per crear un espai de reflexió al voltant del dia a dia a les escoles i del concepte educatiu. Per la seva banda, els representants del SEP han exposat algunes de les seves principals inquietuds, especialment les relacionades amb la Llei d’Educació i el desplegament reglamentari de la Llei de la Funció Pública.

A més de la ministra Vilarrubla, també han participat en aquesta reunió de primer contacte Xavier Campuzano, director del departament de Formació Professional, Formació al Llarg de la Vida i Innovació Tecnològica; Marie Pagès, directora d’Inspecció, Qualitat Educativa i Recursos Humans; i Maite Casals, directora d’Escola Andorrana i Formació Andorrana.

La nova junta del SEP la conformen la secretària general, Marisa Santos, la secretària d’organització, Carla Guinot, la tresorera Raquel Brufau, la secretària, Cristina Caminal i els vocals Laura Bragança, Sabrine Gregoire, Gemma Garcia, Jordi Missé i Núria Pastor.