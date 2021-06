Vilarrubla agraeix l’esforç perquè el curs escolar s’hagi pogut fer de manera presencial

La ministra d’Educació i Ensenyament Superior, Ester Vilarrubla, ha participat aquest dimarts en un dels actes de tancament de curs organitzats a totes les escoles del país per tal d’agrair que les classes s’hagin pogut dur a terme presencialment malgrat la pandèmia de coronavirus SARS-CoV-2. Concretament, Vilarrubla s’ha desplaçat a l’Escola de Segona Ensenyança d’Encamp, on els alumnes han elaborat un mural i han fet un aplaudiment.

La titular d’Educació i Ensenyament Superior ha volgut felicitar a tothom per apostar per les classes presencials i fer-ho possible: “als docents, per treballar més que mai, a les famílies per confiar i portar els infants a les escoles i als alumnes per afrontar una situació que no ha estat gens fàcil per a ells”. En aquest sentit, Vilarrubla ha destacat que gràcies a protocols específics –que han inclòs cribratges setmanals, grups bombolla o l’ús de mascaretes, entre altres– “hem aconseguit que les escoles siguin espais segurs i podem acabar el curs amb cap centre tancat”.

La ministra també ha avançat que s’han preparat tres supòsits per al retorn a les classes al setembre, en funció de la situació epidemiològica que es visqui en aquell moment: l’actual –que és la més estricta–, una amb alguna mesura menys restrictiva –com per exemple no utilitzar mascaretes en alguns espais– i una tercera molt més relaxada: “s’han treballat els diferents escenaris juntament amb el ministeri de Salut, per poder-los aplicar en funció de les dades sanitàries que es tinguin en cada moment”. A més, ha apuntat Vilarrubla, “l’experiència d’aquest any ens permet poder reaccionar molt més ràpidament i amb la certesa que els protocols funcionen”.

El curs escolar acaba aquest divendres 25 per als alumnes de Segona Ensenyança, Batxillerat i Formació Professional. L’alumnat més jove, és a dir els de Maternal i Primera Ensenyança, encara tenen una darrera setmana lectiva: acaben el curs el divendres 2 de juliol.