Vilardell conquista Arcalís i fa un pas més cap al títol del CAAM

La Pujada Arcalís ha tornat a confirmar el seu paper com una de les proves més emblemàtiques del Campionat d’Andorra d’Automobilisme de Muntanya (CAAM). Els 3,6 quilòmetres de la carretera CS-380 han ofert, aquest dissabte, una jornada d’automobilisme de primer nivell, amb 38 pilots en competició, una gran afluència de públic al llarg del recorregut i unes condicions meteorològiques excel·lents que han contribuït a l’èxit organitzatiu i esportiu de la prova.
En aquest escenari privilegiat de l’alta muntanya andorrana, Jordi Vilardell ha estat el gran protagonista de la jornada. El pilot del Nova NP03 ha dominat la competició des de la pujada oficial d’entrenament fins a la quarta i definitiva mànega, imposant-se en totes les curses oficials i demostrant un ritme inabastable per a la resta de participants.
La seva millor actuació ha arribat precisament en l’última ascensió, quan ha aturat el cronòmetre en un espectacular 1:58.51, convertint-se en l’únic pilot capaç de baixar dels dos minuts durant tota la jornada.
Amb la suma de les seves dues millors pujades oficials (3:59.140), Vilardell s’ha adjudicat la victòria absoluta de la Pujada Arcalís 2026 i el Trofeu Bonaventura Riberaygua, reafirmant-se com una de les grans referències de l’automobilisme de muntanya.
De la Casa i Joan Gil protagonitzen una lluita fins al final
Si la victòria absoluta ha tingut un dominador clar, la lluita pel segon lloc ha estat un dels grans atractius esportius de la jornada. Gerard de la Casa, al volant del Ford Fiesta WRC, ha acabat imposant-se a Joan Gil després d’una batalla molt ajustada durant les quatre mànegues oficials.
La classificació final s’ha decidit per només 67 centèsimes, una diferència que reflecteix la igualtat entre tots dos pilots i el gran nivell competitiu viscut a Arcalís.
Ramon Plaus ha completat la quarta posició absoluta, seguit de Balú i Álvaro Castillo, mentre que Jordi Enjuanes ha tornat a dominar el Grup 6.
Pel que fa a la resta de categories, Gerard de la Casa ha estat el vencedor del Grup 4; Joan Gil s’ha imposat al Grup 5; Joan Vinyes ha liderat el Grup 1; Cristian Mayoralas ha repetit victòria al Grup 2 i Lluís Sala ha estat el millor classificat del Grup 3.
Vilardell, més líder del CAAM
La victòria de Jordi Vilardell a Arcalís li permet refermar el lideratge del Campionat d’Andorra d’Automobilisme de Muntanya amb 78 punts. Joan Gil continua segon amb 70 punts, mentre que Gerard de la Casa retalla diferències i es manté tercer amb 67 punts, deixant la classificació completament oberta abans de les dues darreres proves del calendari.
Amb Beixalís i La Peguera encara pendents, el CAAM 2026 entra en la seva fase decisiva amb només 11 punts separant els tres primers classificats, fet que anticipa un final de temporada d’altíssim nivell competitiu.
Arcalís torna a respondre
La tercera cita del CAAM ha tornat a combinar competició, territori i promoció de l’esport del motor en un entorn únic. Les excel·lents condicions meteorològiques han afavorit una notable presència d’aficionats, que han seguit la prova des dels diferents punts habilitats al llarg del recorregut, generant un magnífic ambient durant tota la jornada.
L’organització, formada per oficials, comissaris, equips sanitaris, cronometratge, voluntaris i personal tècnic de la Comissió Esportiva de l’ACA CLUB, ha desenvolupat la competició amb total normalitat, consolidant novament la Pujada Arcalís com una de les proves de referència del Campionat d’Andorra d’Automobilisme de Muntanya.
El CAAM mira cap a Beixalís i La Peguera
Amb la Pujada Arcalís completada, el Campionat d’Andorra d’Automobilisme de Muntanya entra a la recta final de la temporada. Les pujades de La Peguera (25 de juliol) i de Beixalís (26 de setembre) i decidiran els campions del CAAM 2026 en una edició marcada per la igualtat, l’alt nivell competitiu i una participació que continua consolidant el certamen com la màxima referència de l’automobilisme de muntanya al Principat. Amb només 11 punts separant els tres primers classificats de la general provisional, el desenllaç del campionat es presenta completament obert.