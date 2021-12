Vila tanca una gran Copa d’Europa de St Ulrich amb una 14a plaça

Aquest diumenge ha tingut lloc la segona jornada de la Copa d’Europa (OPA) d’esquí de fons de St Ulrich, a Àustria, amb Carola Vila, Gina del Rio i Quim Grioche. Vila ha confirmat un bon estat de forma i un alt rendiment després de ser avui 14a als 10km mass start, i ahir assolir el top10 als 10km clàssics.

En la cursa absoluta, Carola Vila ha disputat avui els 10km mass start en estil lliure. L’andorrana ha confirmat un gran estat de forma en situar-se entre les millors durant la cursa. Ha sortit molt bé, entre les millors. Només una caiguda l’ha impedit acabar una mica millor de posició, tot i que sempre ha estat prop del cap de carrera. Finalment ha estat 14a amb un temps de 25.37,0, a 29,9 de la guanyadora, l’alemanya Katherine Sauerbrey, que s’ha imposat amb 25.07,1 A més, l’andorrana ha fet 61.90 punts FIS (té 69.10 en l’actualitat), el que significa la puntuació més baixa de l’any, juntament amb els 63.94 que va fer a la Copa del Món de Davos.

Per la seva part, Gina del Rio ha competit avui als 10km, també lliures i mass start, on ha finalitzat en la 14a posició amb 26.33,0, a 47,3 de la vencedora, que avui ha estat l’alemanya Helen Hoffmann, amb 25.45,7. Aquesta és, fins a la data, la millor carrera de la jove andorrana, segons ha explicat el tècnic Xabier del Val. Del Rio ha anat de menys a més en la cursa.

Així mateix, Quim Grioche ha disputat també els 15km en lliure i també en mass start, on ha acabat 56è amb 37.34,0, a 3.08,3 del guanyador, l’italià Elia Barp (34.25,7). Segona Del Val, avui ha mostrat una bona condició de competició, tot i que no li ha sortit una cursa com esperava.

Carola Vila, fondista: “Avui he acabat amb un sabor una mica agredolç perquè he fet una molt bona sortida, em trobava bé en els primers quilòmetres i són d’aquells dies que veus que pots estar allà, que pots estar lluitant per un top5. Al final m’ha faltat una mica de forces i hem tingut també una petita caiguda en una pujada i això m’ha fet perdre posicions. Però bé, al final hem estat per lluitar allà, les sensacions són bones, sortim amb confiança d’aquesta Copa d’Europa, que és el que veníem a buscar, així que estem contents. La valoració és positiva. Ahir també va anar bé, amb un top 10, i estic molt contenta, així que a seguir”.