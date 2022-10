Vila-real B, proper repte d’un FC Andorra que vol retrobar-se amb la victòria

El FC Andorra visita el terreny de joc del Vila-real B de l’andorrà, Iker Álvarez de Eulate Molné, amb la voluntat de treure quelcom de positiu d’aquest enfrontament i, si són 3 punts, millor que 1. Els tricolors jugaran davant del filiat “groguet” aquest dissabte, a partir de les 16:15 hores, quan la pilota comenci a rodar.

El FC Andorra ha viatjat a terres castellonenques amb alguna baixa, com és el cas de Pecharromán i Rubén Bover. Les darreres actuacions a l’Estadi Nacional no han deixat un bon record. Tot i merèixer més, els jugadors d’Eder Sarabia van veure com queien derrotats malgrat les ocasions creades, però no materialitzades. Aquest ha de ser l’objectiu dels del Principat, perforar la porteria rival quan arribin les oportunitats.

Abans de disputar-se el matx, el FC Andorra suma 15 punts a la classificació, mentre que el Vila-real B en comptabilitza 12. Ambdós conjunts porten jugats 11 partits. Els tricolors disposen d’un registre de 4 victòries, 3 empats i 4 derrotes. De la seva banda, els locals han saldat els seus enfrontaments amb 3 victòries, 4 empats i 4 derrotes.