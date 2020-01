Després de ser 14a ahir als 15km clàssic amb sortida mass start de la Copa d’Europa de Pragelato (Itàlia), avui Carola Vila ha demostrat que està en condicions d’estar en aquest bloc de corredores que lluiten per les primeres posicions de la competició europea. Avui ha estat 16a en la cursa de 5km patinadors.

Vila ha competit de tu a tu davant de les millors corredores del continent europeu, i ha completat el recorregut amb un temps de 14.53,1, a 50,1 de la guanyadora, la canadenca Katherine Stewart-Jones, que s’ha imposat amb 14.03,0.

Carola Vila ocupa ara mateix la 31a posició de la general de la Copa d’Europa, amb 85 punts, només un punt menys que la italià Alice Canclini, que és la 30a amb 86.

Carola Vila, fondista: “Ahir era una cursa que ja sabíem que podia anar bé perquè era una 15 en clàssic en una pista dura i estem contents. Llàstima que al final anava en un grup de l’11a a la 14a i al final no vaig poder ‘apretar’ el suficient i vaig arribar la 14. Però estem contents”

“Avui era una cursa que ens esperàvem una mica menys perquè era una 5 i de 5 sempre sabem que ens costa una mica arrencar i això ens penalitza, però he pogut marcar bons parcials des del principi i ha sigut una bona cursa. Era un circuit dur, he tingut bons esquís els dos dies i estem contents del cap de setmana”.

Un altre top20 per a Esteve a la Copa del Món: 17è als 15km pursuit de Nove Mesto

Avui s’ha tancat la cita de la Copa del Món de Nove Mesto (República Txeca) amb els 15km clàssics en persecució. Irineu Esteve ha estat 17è i suma un nou top20 en la màxima competició.

Irineu Esteve ha disputat avui una cursa que es presentava complicada d’inici perquè sent en persecució era normal que al capdavant es formés un grup compacte de favorits. L’andorrà ha pogut entrar i mantenir-se en aquest grup i fins i tot ha intentat obrir un espai per no haver de jugar-s’ho tot a un possible sprint. Així les coses, finalment ha estat 17è amb un crono de 39.37,2, a 2.35,9 del guanyador, el rus Alexander Bolshunov (37.01,3), que ha dominat amb mà de ferro la competició i ha guanyat al segon classificat, el noruec Johannes Hoesflot Klaebo, amb un marge de 46,7 segons.

Amb aquest resultat, són set les vegades que el fondista andorrà se situa entre els 20 primers a la Copa del Món. Aquesta temporada ja ho ha fet en dues ocasions, en el Tour d’Ski, quan assolia una 8ª i una 16ª plaça a Val di Fiemme. La temporada passada aconseguia ser 9è a Falum (Suècia), mentre que en el 2018 va ser 19è a Bertostolen (Noruega) i 20è a Lillehammer (Noruega). Ahir, a més, era 12è als 15km patinadors de Nove Mesto.

Joan Erola, entrenador: “Avui, en ser ahir 12è, sortia amb una bona posició per la pursuit. Des del dorsal 11 fins el 20 estava tot molt ajustat i era evident que s’ajuntaria tot el grup per fer la cursa. Molt contents, súper contents perquè Irineu ha estat capaç de rodar amb aquest grup de deu corredors que són del top10 al top20. Ha rodat tota la cursa amb ells i fins i tot a l’última volta s’ha posat al davant del grup per intentar obrir una mica de marge perquè sabia que a l’sprint tenia les de perdre. Ha estat molt combatiu i ha sigut una carrera boníssima perquè ha pogut estar lluitant amb aquests corredors al davant. Ha estat una carrera on agafa molta experiència, ha rodat amb gent molt forta i ha sabut aguantar i molt contents. Ara anem a Alemanya per preparar la cursa del dissabte. La valoració del cap de setmana és molt bona”.

La base de l’esquí de fons andorrà, a la Topolino

Avui s’ha diputat el trofeu Topolino amb la presència de dos corredors de la base de l’esquí de fons andorrà. Gina del Rio ha estat 25ª amb 15.44,8, a 1.07,9 de la guanyadora, Lucija Medja (14.36,9). També han disputat la cursa les andorranes Alexandra Pereiro, que ha estat 66a a 4.21,0, i Judith Badia, 77a a 5.27,1. Per la seva part, Gerard Mora ha estat 32è amb 15.38,7, a 2.03,7 del guanyador, l’espanyol Peio Anarbe, que ha guanyat amb 13.35,0.

Verdú, out en la segona Copa d’Europa de Kirchberg

Avui Joan Verdú ha disputat la segona de les dues cites de Kirchberg (Àustria) de la Copa d’Europa de gegant. L’andorrà no ha pogut finalitzar la primera mànega.

Verdú no ha completat la primera mànega del gegant d’avui. A més, l’andorrà ha notat alguna molèstia al seu genoll i per precaució ara descansarà uns dies abans de tornar a la competició.

El gegant de Kirchberg d’avui ha estat compartit per l’italià Giovanni Bosotti i l’austríac Stefan Brennsteiner, tots dos amb idèntic crono: 1.37.63.

Per altra part, avui l’equip de joves femení ha disputat l’eslàlom FIS de Gressoney, però no han pogut finalitzar la primera mànega Jessica Núñez, Xènia Rodriguez i Iria Medina. La prova ha estat guanyada per la italiana Michela Azzola amb 1.18.84.

Així mateix, part de l’equip masculí de joves ha estat aquest cap de setmana a Les 7 Laux, a França, amb dos eslàloms. En la cursa d’avui diumenge, Joel Fonseca ha estat 13è a 5.40, Lluís Torres 17è a 7.19 i Aritz Alvarez 22è a 7.80, mentre que Albert Torres no ha acabat la primera mànega. Pel que fa a la cursa del dissabte, Fonseca va ser 27è a 6.81, Alvarez 31è a 7.95 i Albert Torres 39è a 11.27. No va finalitzar la cursa Lluís Torres.

Igualment, Cande Moreno és a St. Anton (Àustria) on els dies 21 i 22 disputa els descensos de la Copa d’Europa. Avui i demà són jornades d’entrenaments.

