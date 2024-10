Vídeo dels banders on es veu el pas dels ossos per Andorra

Vídeo: Banders d’Andorra

El Cos de Banders ha compartit algunes de les imatges que han pogut captar del pas de l’os bru per les muntanyes del Principat d’Andorra al llarg dels darrers mesos. Durant el 2024, i gràcies al control per part de Banders i el Departament de Medi ambient i Sostenibilitat, s’han pogut enregistrar el pas de 8 exemplars en el seu pas per les valls. Els Banders han publicat les imatges a les xarxes socials aquest mateix dimecres i ja compten amb milers de visualitzacions.

En les imatges es poden visionar, perfectament, els diferents exemplars captats per l’objectiu dels Banders. Es poden veure els plantígrads en actitud tranquil·la, en solitari o bé acompanyats per un altre os bru. Les càmeres també han enregistrat escenes tan habituals en aquests animals com és gratar-se l’esquena ajudant-se dels troncs dels arbres.