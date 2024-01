Victòria per a Àlex Rius i quart lloc per a Xavier Cornella a Itàlia

Primer lloc del podi per a Àlex Rius a Val Palot (FAE)

Avui dimecres, 10 de gener, s’ha disputat a Val Palot (Itàlia) un segon eslàlom FIS amb victòria novament andorrana, en aquest cas d’Àlex Rius. A més, Xavier Cornella ha estat quart. Els dos han assolit avui els millors punts de la temporada.

Àlex Rius s’ha imposat després d’una segona mànega en què ha millorat les prestacions de la primera, quan havia estat quart a 0.38 de Cornella, que a la primera marcava el millor registre. Així, el temps final de Rius per a guanyar ha estat de 1.20.90, amb un avantatge de 0.11 sobre el segon classificat, l’italià Diego Bucciardini, i 0.20 sobre el tercer, l’armeni Gleb Mosesov.

Quart ha finalitzat Xavier Cornella, que amb 1.21.17 ha acabat a 0.27 de Rius. Cornella s’havia imposat a la primera mànega. Per la seva part, a la primera mànega ha quedat fora Àxel Esteve, que amb tot estava fent un bon esquí com per a estar al davant.





Millors punts FIS de la temporada

Àlex Rius i Xavier Cornella han assolit avui dimecres la millor cursa de la temporada en punts FIS. Rius ha marcat 26.69, mentre que Cornella ha fet 29.13. Si bé cap dels dos no milloren els seus actuals registres (24.36 i 28.36, respectivament), per contra sí que assoleixen els millors punts de la temporada. Fins el moment, aquesta temporada Rius havia marcat com a millor puntuació 28.64 a Baqueira el passat desembre, mentre que Cornella tenia els 32.09 d’ahir, també a Val Palot.