Victòria in extremis de Gerard de la Casa a la XLVII Subida del Mármol

El pilot andorrà, Gerard de la Casa, competint en terres granadines (FotoEsport)

La “guerra” que té oberta Gerard de la Casa amb els vehicles de la marca de Stuttgart (Porsche), en els diferents certàmens en els quals competeix, es va traslladar el passat cap de setmana (dies 28 i 29) a terres andaluses, en concret a la mítica XLVII Subida del Mármol, amb la localitat granadina de Macael com a centre neuràlgic.

La prova de l’Escuderia del Mármol, durant moltes temporades puntuable per al Campionat d’Espanya de l’especialitat, en aquesta present edició (la 47a) era vàlida, solament, per al certamen andalús i no d’abast nacional.

Gerard de la Casa (Ford Fiesta WRX – Baporo Motorsport), un any més fidel a la cita de Macael, va completar un cap de setmana amb un ajustat triomf després de tres pujades amb diferències mínimes i que finalment el pilot de Gedith Center va decantar a favor seu en una tercera pujada en la qual va aconseguir el millor crono de tots els turismes durant el cap de setmana, 2’44”201. Cal destacar que va ser Gerard l’únic a baixar de 2’45”.

“Competir en el Mármol sempre és un plaer, l’entusiasme dels espectadors que se situen al voltant de l’escenari de la pujada és un plus per a intentar pujar cada vegada més ràpid. No hi ha dubte que la prova ha estat molt competida i, per moments, he pensat que una vegada més enguany tindríem un Porsche per davant en la classificació final. A la tercera pujada hem arriscat potser més del que cal, però ha sortit bé. En aquesta ocasió Clemente ens ha fet córrer molt”. Eren les paraules d’un Gerard de la Casa molt satisfet en finalitzar el meeting de Macael.





Aquest any 25.000 espectadors es van donar cita als voltants de l’AL-840

Fa diverses temporades que els membres de l’Escuderia del Mármol van ser avisats que corrien el risc de “morir d’èxit”, és a dir, la gran quantitat de gent que acudia a les cunetes, posava en risc als mateixos aficionats i als participants que de vegades es trobaven amb serioses dificultats per a fer la seva millor traçada.

Malgrat els esforços dels organitzadors, els aficionats continuen acudint en massa a la pujada, encara que en les últimes edicions les proteccions obliguen els espectadors a situar-se en posicions més llunyanes de la carretera.





De la Casa, a remolc fins a una última pujada espectacular

El format de la Subida del Marmol és idèntic al qual se segueix en les proves del Campionat d’Espanya. Així doncs, el dissabte (dia 28) es van disputar dues mànegues d’entrenaments i una de carrera, mentre que el diumenge (dia 29) van ser una d’entrenament i dues de carrera. De les tres mànegues de carrera, només s’acumulaven els dos millors cronos per a establir la classificació final.

En la primera pujada (dissabte) Gerard de la Casa va marcar un crono de 2’46”139, temps 7 dècimes superior al que va fer el que a priori es presumia com el seu principal rival al Mármol 2023 (Miguel A. Clemente -Porsche 991 GT3-). En la segona pujada de carrera (diumenge), es van repetir les diferències, el pilot andorrà va parar el crono en 2’45”738, mentre que el pilot local ho feia en 2’45”075.

Amb un segon i mig de desavantatge, l’andorrà va decidir posar tota la carn a la graella a la tercera i decisiva pujada. Amb un crono de 2’44”201 aconseguia superar al seu rival que en aquest esforç final només va poder rebaixar unes centèsimes (2’45”049) el seu millor crono. Així doncs, un altre triomf en terres granadines per a Gerard de la Casa.

En quinze dies, a mitjans de novembre (dies 11 i 12), el pilot de Gedith Center i el seu equip (Baporo Motorsport) tornaran a dirigir-se cap al sud d’Espanya, encara que aquesta vegada s’aturaran abans, en concret a la localitat de Totana (Múrcia) per a disputar la 37 Subida al Santuario de la Santa, organitzada per l’Automòbil Club de Totana.