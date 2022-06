Victòria i domini de la selecció nacional de futbol davant Liechtenstein (2-1)

Resultat de 2 a 1. Andorra ha firmat la sisena victòria en partit oficial i primera a la UEFA Nations League aquesta nit de divendres a l’Estadi Nacional contra Liechtenstein, en un partit que els tricolors han dominat amb claredat des de l’inici. Jordi Aláez, de penal, i Chus Rubio han estat els golejadors tricolors. El seleccionador, Koldo Álvarez de Eulate, havia dit aquest dijous que el duel contra Liechtenstein era una oportunitat d’or i l’equip nacional no l’ha desaprofitada.

Amb un plantejament valent i ‘Berto’ Rosas com a home més en punta, Andorra ha tingut la possessió des del primer minut i ha intentat obrir espais amb velocitat. Liechtenstein no s’ha acostat a la porteria de Gomes fins al minut 18, en una falta que ha acabat amb el refús del porter tricolor i un gol de Beck, anul·lat per fora de joc. Andorra no ha deixat d’atacar i ha gaudit d’aproximacions clares, però el marcador no s’ha mogut fins al descans.