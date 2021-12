Victòria del FC Andorra contra el Castelló (1-3)

L’Andorra ha fet el clic i davant el Castellón ha sumat la quarta victòria consecutiva després d’un contundent triomf en un dels camps més difícils de la categoria i davant el rival més en forma dels últims mesos. Els tricolors, que tornaven a vestir la samarreta de color corall que tan bona sort està portant, han fet un partit molt seriós i han sabut reaccionar al gol inicial local per sentenciar el partit en un magnífic segon temps.

Sense gairebé temps perquè passés res, el Castellón s’ha avançat en el marcador en la primera arribada del partit gràcies a una genialitat de Mario Marco. És que l’atacant orellut s’ha inventat una rematada de tisora després d’una centrada de Bilal que ha deixat sense resposta Nico Ratti (8′). Així, doncs, amb 1-0 s’ha començat a jugar amb l’Andorra que, amb la necessitat de remuntar, no ha dubtat en aconseguir el control de la pilota i traslladar tot el joc a camp rival.

Sí que és cert, que després del primer xut visitant –fàcil per a Álvaro Campos–, han estat de nou els castellonencs qui han tingut a prop el gol amb una canonada de Pablo Hernández que ha obligat a volar Nico Ratti. A partir d’aquí, gairebé vint minuts de monòleg tricolor, això sí, sense gaire perill davant una defensa local ben ordenada. Un parell de serveis de cantonada, alguna diagonal de Marc Fernández sense rematada i ben poca cosa més… Però just completa la mitja hora de joc, en un nou servei de córner, Eudald ha recollit una pilota morta a la frontal i la seva rematada amb l’esquerra l’ha desviat un defensa i ha acabat al fons de la xarxa.

Amb el gol de l’empat, el Castellón ha despertat i s’ha estirat una mica en el tram abans del descans. Bilal, en una bona acció combinativa, ha rebut entre línies, s’ha girat i ha fet lluir altre cop Nico Ratti. L’Andorra, però, no s’ha deixat intimidar, ha seguit tenint el control i ha amenaçat amb una falta a la frontal que Héctor ha xutat massa centrada.

A la represa, el conjunt d’Eder Sarabia ha sortit amb molt bon to i durant gairebé deu minuts ha tancat els de la Plana Baixa al seu propi camp. A poc a poc, els castellonencs s’han anat traient de sobre la pressió, però qui ha colpejat en aquesta ocasió en la primera oportunitat que ha tingut ha sigut l’Andorra: ràpida jugada d’atac i Molina ha assistit Manu Nieto perquè fes l’1-2 amb un xut ajustat (60′).

I poc després, al 64′, l’altra jugada clau del segon temps: en un fora de banda intranscendent, al local Koné se li han creuat els cables i ha agredit Dani Morer. Vermella directa i el Castellón amb deu. A partir d’aquí el partit s’ha acabat, perquè els d’Eder Sarabia s’han fet totalment amb el duel davant un conjunt orellut sense resposta. Al 69′, Álex Pastor ha tingut la sentència: ha sortit conduint des de darrere, ha combinat amb Manu Nieto i el seu xut, amb tot a favor, ha marxat alt.

Però el gol de la tranquil·litat acabaria arribant tot just dos minuts després quan en una jugada marca de la casa, Marc Fernández ha rebut a la frontal, ha conduït cap a dins i ha engaltat un xut sec impossible per a Álvaro Campos. 1-3 i el partit cara per a l’Andorra, que en el tram final ha dominat a plaer. Encara més quan els locals s’han quedat amb nou homes quan Sibille s’ha vist obligat a caçar Manu Nieto que es plantava sol davant el porter.