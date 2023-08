Victòria del BC Andorra davant de l’UCAM Múrcia (88-92)

El tècnic Natxo Lezcano donant instruccions als seus jugadors (BC Andorra)

El BC Andorra tenia aquest diumenge un nou partit amistós de pretemporada per tal de seguir amb la preparació per al nou assalt a la lliga ACB. Després de la derrota contra el Limoges en el Trofeu Encamp de bàsquet, els tricolors s’han adjudicat la victòria davant de l’UCAM Múrcia per 88 a 92.

Els de Natxo Lezcano han arribat a manar de 18 punts de diferència en el marcador, però, els murcians han sabut reaccionar amb un parcial de 12 a 0. De la seva banda, el millor parcial del BC Andorra ha estat de 0 a 8. En triples, els andorrans n’han anotat 10 de 19 intents mentre que el Múrcia 7 de 22.

Pel que fa als anotadors tricolors, José Luís Pérez, ha “clavat” 16 punts i Goudelock i Maric amb 15 cadascun. Aquest darrer ha tingut un 26 de valoració. Pel Múrcia, Dustin Sleva, ha fet 15 punts.





Resultats a cada quart

13-21, 22-23, 17-24, 36-24