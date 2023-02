Victòria de Marc Fernández i 8 millores de punts FIS per als EEBE a l’eslàlom de Cerler

L’esquiador andorrà, Marc Fernández, dalt de tot del podi (FAE)

Jornada més que positiva per als EEBE U19 que s’han desplaçat a Cerler per a disputar les curses FIS d’aquests dies. Avui dissabte s’ha reflectit en la victòria de Marc Fernández a l’eslàlom FIS, i a més amb fins a vuit millores de punts per als corredors de l’Esquí Estudi Batxillerat Esportiu.

“Ahir els nois van lluitar bé, per a estar entre els 30 per a agafar la inversió, avui fan una bona segona mànega”, ha explicat el tècnic Nico Belcredi, respecte a una competició que ahir va viure una sola mànega en no donar temps a fer la segona, que s’ha tancat avui. “S’ha acabat avui una cursa FIS amb la victòria del Marc i amb punts per a gairebé tots, i estem contents”, ha dit Belcredi.

I no és per a menys, perquè avui Marc Fernández s’ha imposat a la cursa i a més ha aconseguit millorar punts FIS gràcies als 60.27 que ha marcat, que rebaixen els actuals 85.33 de l’última llista oficial de la FIS. Igualment, també ha rebaixat punts Pere Cornella, que ha estat quart i que millora els actuals 71.88 amb els 66.38 d’avui.

En 6a posició ha acabat Eric Ebri, a tocar de la rebaixa de punts però sense assolir-ho (ha marcat 66.59, quan tenia 63.88); 8è ha estat Enzo Fuentes, que amb 66.95 millorarà els actuals 84.77; Pirmin Estruga ha estat 10è amb 67.89, quan tenia 67.74; Nicolas Piccino ha sigut 12è amb 70.04, els quals milloren els actuals 84.38; Cerni Gil ha acabat 14è amb 71.27 -tenia 83.08-; Lluís Torres ha finalitzat 20è amb 75.94 -tenia 89.38-; mentre que Marc Delgado s’ha quedat a les portes de la millora, amb 120.64, quan en té 121.10; i Carlos Salinas no ha millorat punts. També han acabat la cursa els andorrans Toni Bea i Ferran Torres.