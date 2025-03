Victòria de Carla Mijares a l’eslàlom NC de Sestriere

Carla Mijares, al centre, guanyadora de l’SL NC de Sestriere (FAE)

Aquest dimarts s’ha disputat l’eslàlom NC corresponent als Nacionals de San Marino a Sestriere (Itàlia). Carla Mijares ha aconseguit la victòria i marca 20.00 punts FIS. Mijares, que a l’última llista de la FIS té 20.22 punts, s’ha imposat amb 1.36.16, amb 0.05 de marge respecte a la segona, la francesa Marjolaine Ollier (1.36.21), i amb 0.52 sobre la belga Kim Vanreusel (1.36.68). L’andorrana feia el tercer temps de mànega a la primera baixada, però a la segona aconseguia el millor crono i signava així la victòria.

Per la seva part, Íria Medina ha estat 6a amb 1.38.11, a 1.95 de Mijares. L’andorrana se situava 6a a la primera mànega, i a la segona marcava el 9è temps. Finalment, se situava en la 6a posició final. Medina ha marcat 34.80 punts, que no s’acosta als seus actuals 25.80, però obté un resultat important aquest any, segons ha explicat el tècnic Josh Alayrach.





Josh Alayrach, responsable de l’equip nacional: “Avui molt contents amb la victòria i per l’actitud, a més la Carla es fa avui 20 punts. La segona mànega torna a trobar aquestes sensacions d’actitud agressiva, que li acaba pagant. Fa un error que li costa molta velocitat però està a un nivell molt alt als entrenaments i ho demostra avui a la cursa”.

“La Íria també avui molt bé, perquè davant de les adversitats, amb poc d’eslàlom aquest any, no es fa petita, a la primera fa una bona mànega i la segona, amb marge, però ho segueix intentant i es fa 34.80 punts en un NC i si pensem que ella aquest any encara no havia estat en aquesta situació, el resultat és molt positiu. Així que estem contents i ara a continuar”.