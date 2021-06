Victòria absoluta de Kevin Petit (Norma M20FC) a la Pujada Arinsal

El pilot francès Kevin Petit (Norma M20FC-BMW), subcampió de França de 2020, ha anotat el seu nom en el palmarès de la Pujada Arinsal, cursa de muntanya que ha organitzat amb gran encert l’Automòbil Club d’Andorra i que ha estat la primera prova puntuable per al Campionat de França de Muntanya 2a Divisió. Petit ha consolidat el seu triomf en la segona pujada d’avui, que sumat al que va aconseguir ahir dissabte li ha reportat la victòria i el lideratge en el campionat francès per al qual puntuava.

Les condicions que ha imposat la climatologia al llarg dels dos dies de cursa no han donat respir, ni als pilots i els seus equips ni a l’organització, tots sempre pendents del cel, que sovint descarregava amb ganes per a tornar a una relativa calma minuts després. En tot cas això no ha estat obstacle perquè les diferents pujades d’entrenament o de cursa s’hagin disputat sempre en la seva hora, la qual cosa avala el gran esforç de tots perquè Arinsal 2021 hagi estat un complet èxit organitzatiu.

El magnífic estat de l’asfalt de la CS520, que facilita l’adherència i el drenatge de l’aigua amb summa rapidesa, ha estat el millor aliat per als pilots i les seves màquines, que proveïts de pneumàtics per a mullat s’han hagut d’aplicar però sense que això ocasionés contratemps dignes d’esment. 63 cotxes van superar el divendres les verificacions, disposats els seus pilots a gaudir del pilotatge en muntanya i superar els 4 km de recorregut fins a l’estació de Vallnord Pal-Arinsal, amb un desnivell mitjà del 8,9%.

Dissabte amb triomfadors clars

El triomf en l’única pujada de competició que va tenir lloc el dissabte el va aconseguir clarament el jove francès de 24 anys Kevin Petit (Norma M20FC), que treia un inflat marge de més de 8 segons al seu principal rival, Jérôme Jacquot (Speed Car GTR Evo), i de gairebé 10 segons i mig a una altra de les figures de la reunió, Cyrille Frantz (Osella PA30T). En la categoria B, Ronald Garcès (Audi R8 LMS Ultra) tampoc donava opció als dos següents classificats, Jordi Gaig (Porsche 911 GT3 R) i Stéphane Garcia (Peugeot 308 Racing Cup), respectivament a 2”9 i 11”4. En la Sèrie Nacional Carles Puig (Renault 5 GT Turbo) aconseguia una gran victòria absoluta, primera també en la categoria B, finalitzant la seva actuació per davant de Jean-Charles Massu (Tiga SC 81-Ford), guanyador en la categoria A.

Diumenge passat per aigua

Des del mateix començament del warm-up la pluja ha fet acte de presència. Les dues curses previstes han estat un dur desafiament per a tots amb una pluja intensa i constant, la qual cosa ha fet que alguns pilots optessin per no sortir. En la primera pujada del dia i en la categoria A, Jérôme Jacquot (Speed Car GTR Evo) feia gala d’un bon domini sobre mullat aconseguint ser el millor, 8 dècimes per davant d’un altre dels herois de la jornada, Edgar Montellà (Silver Car S3), amb Kevin Petit (Norma M20FC) en tercer lloc.

En la categoria B, Stéphane Garcia (Peugeot 308 Racing Cup) s’alçava al primer lloc després de la sortida de pista de Ronald Garcès (Audi R8 LMS Ultra), mentre que en la Sèrie Nacional els millors eren Marcel Muxella (Alpa F-Renault 92/categoria A) i Francesc Xavier Rodrigo (Renault 5 GT Turbo/categoria B).

En la tercera i última pujada, amb el sol per fi lluint i assecant ràpidament la pista, Kevin Petit tornava a imposar-se i sentenciava definitivament un triomf que aconseguia amb gran mèrit, al mateix temps que Jordi Gaig marcava un magnífic crono que fet i fet li atorgava la primera posició en la categoria B. Quant a la Sèrie Nacional, Jean-Charles Massu (Tiga SC 81) vencia però Carles Puig (R5 GT Turbo) es feia amb el triomf absolut en la competició.

La classificació, que s’obtenia amb la suma dels temps de les dues millors pujades, atorgava el podi en la categoria A al trio francès format per Kevin Petit, Jérôme Jacquot i Dimitri Pereira, mentre que en la B el podi era per a Jordi Gaig, Stéphane Garcia i Geoffroy Bouhin.

Després d’aquest gran esdeveniment de muntanya, l’Automòbil Club d’Andorra està preparant ja la seva pròxima cita automobilística: el 50 Ral·li d’Andorra Històric, prova que tindrà lloc els dies 18 i 19 de setembre i en la qual es viurà una emotiva edició que festejarà el seu mig segle de vida.