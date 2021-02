Viatjar en creuer: avantatges i inconvenients

Els creuers s’han fet cada vegada més populars. A més, poden realitzar-se en qualsevol època de l’any i si els realitzes en temporada baixa, els preus poden arribar a ser bastant econòmics. Si et planteges provar-ho per primera vegada, a continuació enunciem els principals avantatges i inconvenients que tenen aquests tipus de viatges.

Entre els avantatges trobem:

– Possibilitat de conèixer en un sol trajecte diferents països i ciutats, sense haver de preocupar-te de canviar d’hotels, transports, transbords i sense haver de desfer i fer maletes contínuament.

– Gaudir de multitud d’activitats per a tots els gustos i edats sense temps per a avorrir-se. En aquest tipus de vaixells, trobem galeries comercials, gimnasos, piscines, perruqueries, centres d’estètica, biblioteques, discoteca, sales de joc, sala de cinema i un llarg etcètera. No fa falta ni sortir del vaixell per a passar-ho bé.

– Conèixer gent nova i de molts països. És un tipus de viatge en el qual és fàcil entaular noves amistats, ja que hi haurà molta gent o famílies amb les quals coincidirem en els restaurants, en les excursions, a la piscina…

– No cal fer cues d’embarcament ni de facturació, ni llargs temps d’espera en els aeroports.

– Els preus són cada cop més competitius a causa de la varietat de l’oferta.

– Solen comptar amb un tot inclòs, per la qual cosa no es tindran despeses addicionals, més les que ens trobarem en les excursions. No obstant això, cal informar-se bé abans de contractar un viatge, per a assegurar-se quins serveis i quins no estaran inclosos, per a evitar sorpreses.

– S’aprofiten molt bé les vacances, ja que tot està molt organitzat i estructurat.

Els inconvenients també existeixen, i sens dubte cal tenir-los en compte. I són aquests:

– Les escales i els horaris. A vegades els ports no estan prop del centre històric, per la qual cosa cal planificar molt bé el temps que ens portaran els desplaçaments i visitar els monuments i les zones que desitgem. Si no contractem les excursions guiades i anem al nostre aire, és possible que ens despistem i no arribem de retorn a temps. I el vaixell no espera. A més, a vegades, el temps destinat a cada ciutat sol ser ajustat i no dóna per a conèixer un lloc en profunditat, per la qual cosa ens podrem quedar amb la sensació que ens han faltat hores.

– Temporada i clima. Si triem temporada baixa, ens beneficiarem de millors preus, però és possible que el clima no ens acompanyi i ens trobem amb mala mar o tempestes. Això pot fer que ens creï una certa inseguretat i ansietat i no gaudim del viatge com desitjaríem. Un mal clima també ens impedirà gaudir de totes les activitats que es realitzin a coberta.

– Marejos. Tot i que els vaixells actualment disposen d’estabilitzadors, els marejos poden ocórrer, per la qual cosa si ets propens/a a marejos o vertígens, potser has de repensar-t’ho abans de triar aquesta mena de viatge.

– Els horaris són estrictes, per la qual cosa si ets una persona que t’agrada viatjar més al teu ritme, és possible que et costi adaptar-te.

– En uns certs restaurants cal complir amb una indumentària més formal, com el típic sopar amb el capità, on és possible que se t’exigeixi vestit llarg o corbata.

Malgrat tots els inconvenients, no es pot negar que viatjar amb vaixell és una forma diferent de passar unes vacances que hauríem de provar almenys una vegada en la nostra vida. Existeixen moltes possibilitats i itineraris, per la qual cosa segur que trobem alguna cosa que s’adapti als nostres gustos i necessitats. Sens dubte serà una experiència que ens marcarà per sempre.