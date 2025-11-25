Viatges per a fer abans de complir 60 anys

Hi ha experiències que marquen i que val la pena viure abans d’arribar als seixanta anys. Els viatges són una d’aquestes vivències úniques que, més enllà del destí, ens regalen records inesborrables. N’hi ha tres que sobresurten com a imprescindibles segons asseguren els més entesos: la Toscana, Nova York i París.
La Toscana és sinònim de paisatges suaus, vinyes interminables i pobles medievals que semblen postals. Passejar pels carrers empedrats de Siena, deixar-se seduir per la majestuositat de Florència o tastar un vi Chianti entre turons verds és un plaer que combina cultura, gastronomia i natura.
Nova York, en canvi, és energia pura. Travessar el pont de Brooklyn al capvespre, perdre’s per Central Park o veure les llums de Times Square fa sentir que tot és possible. L’art del MoMA, un musical a Broadway o la vista des de l’Empire State són experiències que connecten amb la vitalitat d’una ciutat que mai dorm.
París completa el trio amb el seu encant etern. Una passejada vora el Sena, la silueta de la Torre Eiffel il·luminada o un cafè al barri de Montmartre recorden per què és considerada la ciutat de l’amor i de la llum. A més, el Louvre i l’òpera Garnier confirmen el seu caràcter cultural incomparable.
Abans dels seixanta, regalar-se aquests destins és una manera de celebrar la vida i acumular moments que sempre acompanyaran.
Per Tot Sant Cugat