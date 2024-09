Viatges organitzats pels serveis socials dels comuns

Lluís R. Samper Pascual

En temporada baixa, per al col·lectiu de jubilats i persones amb diversitat funcional, el comú de cada parròquia organitza cada any un viatge turístic a un preu relativament mòdic, com el que aplica l’organisme estatal espanyol IMSERSO, als ciutadans d’Andorra, d’origen espanyol, que reuneixin les condicions establertes per a participar-hi.

Alguns padrins i padrines del Principat em repeteixen un i altre cop que creuen que Andorra hauria d’intentar arribar a un acord amb Espanya per tal que, en temporada baixa, membres dels col·lectius esmentats, d’un costat i altre, viatgin d’Andorra a Espanya o viceversa, en règim d’intercanvi, a preus competitius, per a economies febles.

Els meus interlocutors són ben conscients que no és fàcil establir una equivalència entre els serveis que ha donar cada una de les parts. No cal dir que, en potència, el nombre de ciutadans de les Valls que eventualment s’acullin al programa per a viatjar d’Andorra a Espanya és molt inferior al de recorregut invers. En el preu, els comuns inclouen excursions, cosa que no fa l’IMSERSO.

Dit organisme espanyol ofereix animació en els seus viatges. Suposo que es tracta de sessions de ball, cosa que els comuns no ofereixen. Posa a l’abast dels usuaris un nombre important de destinacions a uns preus que van de 200 a 500 euros, segons durada i lloc on es vol anar. En reciprocitat, Andorra pot oferir estatges a cada una de les parròquies i termalisme amb serveis de qualitat, homologables als del país veí a preus de temporada baixa.

Per als potencials usuaris, l’IMSERSO posa a llur disposició un ventall ampli de destinacions a la península i a les illes per a triar en funció de les preferències i capacitat econòmica de cada un. Per contra, els comuns posen a l’abast dels col·lectius esmentats una sola destinació i un sol preu.

Si l’acord proposat s’arribés a materialitzar, els més beneficiats serien naturalment els hotels d’un costat i l’altre, però també els balnearis, en veure incrementada l’ocupació en temporada baixa. Pel seu costat, els potencials usuaris del Principat tindrien més llocs i preus per a triar, que no tenen ara, sotmesos a un sol preu i un sol destí.