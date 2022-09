Viatges de treball de les ministres Calvó i Riba amb la sostenibilitat com a eix central

Aquesta setmana la ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Silvia Calvó, i la ministra de Cultura i Esports, Sílvia Riva, es troben en els seus respectius viatges de treball. En el primer cas, Sílvia Calvó viatja a Aspen (Colorado) per a assistir a la 6a reunió global del Mountain Partnership (Aliança per les Muntanyes). Està previst que la ministra faci la intervenció en el plenari d’Alt nivell, aquest dimarts 27 de setembre. La clausura de la reunió tindrà lloc el 29 de setembre amb la participació també de la ministra.

Per la seva part, Sílvia Riva es desplaça a Mèxic per a assistir a la Conferència mundial de la UNESCO sobre les polítiques culturals i el desenvolupament sostenible. En aquest cas la intervenció de la ministra al plenari està prevista per al proper dijous 29 de setembre.