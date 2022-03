Viaplana i Lamolla feliciten a dues dones centenàries de la Seu d’Urgell

Aquest divendres l’alcalde de la Seu d’Urgell, Francesc Viaplana, i la tinent d’alcalde d’Atenció a les Persones i regidora de Gent Gran, Marian Lamolla, han felicitat en nom de la Corporació Municipal a Presentació Farràs Vilanova, i a Irene Capdevila Palau, que aquest pròxim diumenge faran 104 i 102 anys, respectivament.

Viaplana i Lamolla s’han desplaçat fins a la Llar de Sant Josep on viuen ambdues dones centenàries per felicitar-les personalment i les han obsequiat amb un ram de flors i un pastís d’aniversari per a cadascuna.

Tant la Presentació Farràs Vilanova com l’Irene Capdevila Palau han estat acompanyades en aquesta celebració d’ aniversari pels seus familiars respectius, així com per part dels usuaris i usuàries de la residència de gent gran i del personal assistencial que també han volgut participar en aquesta doble festa d’aniversari.

La Presentació Farràs Vilanova és filla del Pla de Sant Tirs, poble del municipi de Ribera d’Urgellet, té 3 fills, 7 néts i 9 besnéts. Per la seva part, l’Irene Capdevila Palau és de Puigcerdà, no es va casar ni té fills, però té 5 nebots.