Via Verda del Llobregat: de Cal Rosal al Pont de Pedret (Berguedà)

Aneu acompanyats de canalla? Aquesta és la vostra ruta. També si el que voleu és fer una ruta fàcil, curta, poc tècnica però en un entorn preciós.

Durant el recorregut, que segueix l’antiga via del ferrocarril Manresa-Berga-Guardiola de Berguedà, força planer, passareu per alguns túnels i també ponts. Si us ve de gust de fer-la en bicicleta, és aconsellable començar des del Pont de Pedret per aprofitar el suau desnivell.

Sota el mateix pont, d’estil medieval i imponent sobre el Llobregat, podreu refrescar-vos amb l’aigua del riu i fer un agradable descans. (Localització)

Per www.surtdecasa.cat