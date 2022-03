Veus línies ondulades o en ziga-zaga? El test viral que revela si tens ceguesa de curvatura

El psicòleg experimental Kohske Takahashi va realitzar un test viral que ha fet parlar molt en xarxes socials. És una il·lusió òptica que pot revelar si tens amb ceguesa de curvatura.

La il·lusió òptica ens pot portar a percebre la realitat de maneres diferents; tanmateix, algunes d’aquestes il·lustracions poden servir no sols per a distracció, sinó també per revelar informació important sobre la nostra visió. A continuació, mira amb atenció la imatge i respon si els teus ulls veuen línies ondulades o en ziga-zaga.

D’això es tracta la il·lusió òptica descoberta pel psicòleg experimental Kohske Takahashi de la Universitat Chukyo del Japó el 2017, que és capaç de dir-te si pateixes de ceguesa de curvatura (Curvature Blindness Illusion en anglès), segons informa el mitjà ScienceAlert.

Succeeix que la majoria d’usuaris, que veu la il·lustració que protagonitza aquesta nota, veurà línies ondulades i línies en ziga-zaga en parells alterns, especialment quan aquestes es troben sobre el fons gris; no obstant això, en observar amb atenció les àrees superior esquerra i inferior dreta de la imatge, on el fons és blanc o negre, la forma de les línies canvia i totes es veuen ondulades.

Si ets dels que ha cregut que es tractava de línies ondulades i en ziga-zaga, podries patir de ceguesa de curvatura, però tranquil, que no es tracta de cap condició mèdica.

Aquesta il·lusió explica, segons Takahashi, com la manera com els nostres ulls diferencien corbes i cantonades al món real. L’expert assegura que “els mecanismes subjacents per a la percepció de la corba suau i els de la percepció de la cantonada obtusa estan competint entre si d’una manera desequilibrada i les percepcions de la cantonada poden ser dominants al sistema visual”.

“Jo diria que els nostres ulls i cervell es poden haver adaptat evolutivament per detectar cantonades de manera més eficient que corbes”, afegeix. “Estem envoltats de productes artificials, que tenen molts més cantons que l’entorn natural, i per tant el nostre entorn visual. Aquest fenomen visual no causa problemes a la nostra vida diària, altrament, algú hauria d’haver trobat aquesta il·lusió abans”.

A més, hi ha factors que contribueixen a generar aquesta il·lusió òptica, com la poca profunditat de l’onada i la seva suavitat, o els colors de les línies, on les disposades en ziga-zaga tenen colors que accentuen els vèrtexs, creant punts d’inflexió.

Font: depor.com