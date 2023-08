Veu passar un cotxe policial i li dona per insultar els agents

Un home emmanillat (iStock)

La matinada de divendres, a Andorra la Vella, la Policia va detenir un home, de 41 anys, com a presumpte autor de delictes contra la funció pública, contra l’honor i contra la llibertat. Tot i que els agents van intentar calmar-lo, l’home es trobava molt alterat i amb actitud agressiva causant aldarulls, insultant, cridant i amenaçant de mort els policies. En un moment donat també va propinar un fort cop a la mà d’un dels agents i va oferir una forta resistència en el moment de l’arrest. Semblaria ser que, sense cap motiu aparent, hauria increpat la patrulla quan, aquesta, transitava amb el vehicle policial tot proferint insults. No consta que tingui antecedents i no s’ha informat si estava sota els efectes d’alcohol o les drogues.

Altres detencions

Els darrers dies, la Policia ha detingut tres persones més per positius d’alcoholèmia. Es tracta d’un home de 28 anys i dos de 26 amb taxes d’1,22, 0,90 i 1,30, respectivament.