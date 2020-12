Vestits per a l’hivern

Les tendències quant al vestit com a peça de l’armari d’hivern han estat canviant al llarg dels anys, i malgrat que hi ha hagut temporades en què els llargs o els minis s’imposaven, per a aquesta tardor-hivern les coses estan bastant igualades i ens trobem la possibilitat d’escollir qualsevol d’aquestes, encara que, cada llarg afavoreix més o menys a una figura, amb la qual cosa intentem fer-vos una petita guia perquè escolliu segons el vostre cos quin és el vestit que més us afavoreix.

• Vestit mini: el seu llarg puja bastant per sobre dels genolls. Afavoreix a altes i baixes per igual. Les que haurien d’evitar-los són les dones amb cuixes massa gruixudes, o optar per unes mitges reductores que ajudin a dissimular-les.

• Vestit midi: és el que està just per sobre del genoll o el tapa lleugerament. Encara que aquesta temporada s’ha posat realment de moda, i malgrat la mitologia urbana de pensar que queda bé per reduir algun quilet, o que afavoreix tot tipus de dona, heu de tenir un bon cos per lluir-lo.

• Vestit maxi: afavoreix totes les noies a excepció de les molt baixetes que no vulguin optar per talons. El millor per estilitzar la silueta amb aquest és optar per un tall imperi. Si voleu un model que sedueixi malgrat ser tan llarg, un escot pronunciat en V, o un ‘paraula d’honor’ segur que encaixen a la perfecció en el vostre armari.

Per Tot Sant Cugat

Font: www.centromujer.es