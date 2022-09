“Vesprades. Música als ateneus” reprèn l’activitat aquest setembre amb nous concerts d’artistes emergents

El cicle “Vesprades. Música als ateneus” organitzat per la Delegació Territorial Terres de Ponent de la Federació d’Ateneus de Catalunya, conjuntament amb la Casa de la Música de Lleida, l’Alt Pirineu i Aran, posa en marxa la segona part de l’edició d’enguany, que tindrà lloc del 23 de setembre a 12 de novembre en 8 ateneus de la província de Lleida.

“Vesprades. Música als ateneus” ha tingut un gran èxit en la seva primera part, realitzada entre l’abril i el juny, i s’espera incrementar el públic assistent de cara a aquest segon tram del cicle, en el que actuaran Ares Gratal, Helen, Asori, El Mudo Kon Voz, Olga Zoet, Javi Queralt i Víctor González; tots ells artistes emergents i del territori de Ponent.

El cicle va néixer amb la intenció d’oferir a les propostes artístiques emergents del territori un espai de qualitat on poder mostrar la seva creació, ja que sovint el gran problema que tenen aquests artistes és el fet de no poder accedir a un espai cultural on presentar el seu treball.

Precisament, per aquest motiu, també es pretén incidir especialment en el col·lectiu de joves de cada població i apropar-los a les entitats culturals de referència per a rejovenir el seu teixit associatiu.

Un altre dels propòsits a l’hora d’organitzar aquest cicle és fomentar les activitats en xarxa per a les entitats que formen la Delegació Territorial Terres de Ponent de la Federació d’Ateneus, creant així sinergies que es podran aprofitar en el futur per a organitzar nous projectes i col·laborar per a continuar creixent conjuntament.

Els ateneus que participaran a la segona fase del cicle són: