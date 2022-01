Verdú torna al supergegant amb un nou podi

Joan Verdú ha tornat a competir i ho ha fet a Tarvisio (Itàlia) al supergegant FIS. Després d’un any lluny d’aquesta disciplina, l’andorrà ha assolit la tercera posició.

Nou podi per a Verdú, que ha estat tercer gràcies a la seva baixada de 1.07.85. L’andorrà ha acabat a 0.32 del vencedor i a 0.14 del segon classificat. La prova ha estat per al suec Johan Hagberg amb 1.07.53, mentre que segon ha estat l’italià Marco Abbruzzese.

Demà dijous es disputa un segon supergegant a la mateixa estació.

Joan Verdú, esquiador: “Avui tercer aquí a la FIS de Copa d’Itàlia a Tarvisio. Feia un any que no em ficava els esquís de velocitat, des de l’última caiguda important que vaig tenir en descens al febrer passat. No he pogut entrenar el supergegant, perquè m’he centrat molt en el gegant. Només vam fer unes baixades fa un parell de dies i avui aquestes carreres les enfocàvem com un entrenament, per preparar les pròximes carreres important que vindran. Tot i així, m’he trobat bé, cada dia anirem agafant millors sensacions i seguim endavant”.

Mijares, out a la segona mànega de la Copa d’Europa d’eslàlom

Aquest dimecres també s’ha disputat la primera jornada de la Copa d’Europa d’eslàlom a l’estació suïssa de Meiringen-Hasliberg, amb Carla Mijares.

L’andorrana no ha pogut completar la segona mànega. A la primera mànega ha marcat un crono de 51.01, a 2.98 del millor temps i situant-se en la 43a posició. A la segona, ha quedat fora.

Demà es disputa el segon eslàlom d’aquesta Copa d’Europa.

Gabriel i Cornella, 37è i 51è al gegant FIS de Pozza di Fassa

Avui s’han disputat els primers gegants programats de Pozza di Fassa, a Itàlia, amb Bartumeu Gabriel i Xavi Cornella.

Gabriel ha estat 37è amb un crono de 1.36.87, a 4.11 del guanyador, l’italià Simon Talacci, que s’ha imposat amb 1.32.76. Per la seva part, Cornella ha estat 51è amb 1.38.22, a 5.46 del vencedor.

Demà es disputa un segon gegant a la mateixa estació.

Medina, 27a amb el dorsal 41 al gegant FIS de Pozza di Fassa

Avui a Pozza di Fassa s’ha disputat un gegant FIS amb Íria Medina, que amb el dorsal 41 ha pogut finalitzar en la 27a posició.

L’esquiadora andorrana ha marcat un crono de 1.42.96, a 3.80 de la guanyadora, la italiana Viviem Insam, que s’ha imposat amb 1.39.16.

Demà, la mateixa estació acull un segon gegant.

Caminal, 50a a un dels supergegants FIS de Santa Caterina Valfurva

Avui s’han disputat dos supergegants per a l’equip femení format per Jordina Caminal i Jèssica Núñez.

Caminal a la primera cursa no ha pogut finalitzar, mentre que a la segona cursa ha esquiat millor tot i que ha comès algunes errades que l’han deixat en la 50a posició, amb 1.14.07, a 4.24 de la guanyadora, la Teresa Runggaldier (1.09.83). Jèssica Núñez no ha pogut completar les dues curses.

Ara les dues corredores viatgen a Pozza, on competiran a dos gegants, dijous i divendres.

Marc Oliveras, entrenador: “Falta ritme de carrera, venen les dues de lesions i falta confiança i treballar bé sobre l’esquí. Però poc a poc. Hi ha alguns sectors que estan anant ràpid, però en general falta això, ritme i confiança”.