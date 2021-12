Verdú torna a guanyar a la Copa d’Europa: “No tinc paraules. Segona victòria, increïble”

Joan Verdú és el líder de la Copa d’Europa. Ho és perquè diumenge va vèncer en el primer gegant de Glungezer, i aquest dilluns ho ha tornat a fer. 200 punts en dos dies que el situen al capdavant de la classificació i que confirmen el bon estat de forma de l’esquiador andorrà. A més, ha baixat punts FIS perquè aquest dilluns ha marcat 15.00.

Joan Verdú ha guanyat la seva segona Copa d’Europa de gegant. Ho ha fet a la segona cursa de Glungezer, a Àustria. L’andorrà s’ha imposat després de ser segon a la primera mànega, i remuntar a la segona baixada per assolir la victòria. El seu temps total ha estat 2.19.29, mentre que el finlandès Samu Torsti, que era primer a la primera mànega, ha acabat segon amb +0.56. Tercer ha estat el francès Loevan Parand amb +1.08.

La primera mànega de Verdú havia estat tan bon que s’havia situat amb el segon temps, amb +0.65 respecte a Torsti, que marcava el millor registre amb 1.09.87. A la segona mànega, sortint a la inversa, Verdú tenia la pressió d’haver de donar-ho tot esperant el resultat de Torsti, que sortia just després. A aquesta baixada, Verdú ha marcat el millor temps amb 1.08.77, pels 1.09.98 de Torsti, que a aquesta segona mànega queia fins a la 16a plaça. Al final, Verdú primer, Torsti segon i Parand tercer.

Líder de la Copa d’Europa

A conseqüència d’aquesta victòria, Joan Verdú se situa líder de la Copa d’Europa de gegant. Ho fa amb un total de 224 punts, mentre que segon és el finlandès Torsti amb 204. A la tercera posició compareixen plaça el nord-americà Brian McLaughlin i el suís Cedric Noger, els dos amb 136 punts.

Important millora de punts

A la cursa d’aquest dilluns, Verdú ha marcat 15.00 punts FIS. Això confirma la millora de punts que farà perquè ahir també en va fer, en aquest cas 16.40. La millora serà substancial, perquè ara en té, segons l’última llista de la FIS, 24.45.

Joan Verdú, esquiador: “No tinc paraules. Segona victòria, increïble. La primera mànega ha sigut una molt bona mànega, sense cap problema, sense errors. M’he col·locat segon, i la segona mànega ha sigut espectacular. Estava molt complicada, molt picada, poca visibilitat, sabia que seria dura, però estava mentalitzat que havia d’anar a la guerra, que havia d’anar a per totes i he aconseguit fer una supersegona mànega que em permet guanyar, portar-me la meva segona victòria, millorar els punts FIS, liderar el campionat europeu… és increïble. Això demostra la bona feina que estem fent en tots els aspectes, i estic supermotivat i supercontent de com està anant, i amb moltes ganes de fer front a aquesta temporada, Moltes gràcies a tothom pel suport”.

Fred Beauviel, entrenador: “Això és fruit de molts dies de feina. Això no és una casualitat, sinó que arriba per les capacitats del Joan, físiques, tècniques i mentals. Jo no he dubtat mai de les seves capacitats, i havia d’arribar el que ha arribat ara, però havia d’arribar, això ho tenia clar. L’objectiu que teníem era situar-se el millor en la Copa d’Europa, i ara som líders i ja ha arribat”.

El vent obliga a suspendre el descens de la Copa d’Europa de Passo San Pellegrino

Aquest dilluns, també s’havia de disputar un segon descens de la Copa d’Europa de velocitat a Passo San Pellegrino, amb la presència de Cande Moreno, però el vent ho ha impedit.

Després d’un primer ajornament sobre l’horari previst, finalment les condicions de vent no han millorat i l’organització ha decidit suspendre la cursa. La carrera es disputarà demà.

Eslàlom FIS a Espot per als joves andorrans

El millor andorrà ha estat Robert Solsona, que ha acabat tercer amb +1.91 respecte al vencedor, l’espanyol Tomás Barata, que s’ha imposat amb 1.26.83. Per la seva part, Ferran Torres ha estat 13è amb +5.42, mentre que Pere Cornella ha sigut 23è amb +7.86 i Enzo Fuentes 25è amb +8.11.

No han finalitzat la primera mànega Adrià Prats, Àlvar Calvó, Nicolàs Piccino, Èric Ebri, Cerni Gil, Lluis Torres i Jaume Núñez.

Demà es disputa un gegant a la mateixa estació.