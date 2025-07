Verdú tanca la primera estada a Saas Fee per a provar el nou material

L’equip de Joan Verdú al complet, a Saas Fee. FOTO: FAE

L’esquiador del Principat, Joan Verdú, ha tancat la seva primera estada de la temporada en neu a Saas Fee (Suïssa). L’andorrà va estar esquiant del 21 al 24 de juliol, acompanyat per tot el seu equip, amb Juan Lago com a responsable, Damià Costa com a preparador físic, Pol Ferrer com a fisioterapeuta, i el nou skiman, Raphael Hudler.

El passat 20 juliol, Verdú, va viatjar a Saas Fee per a esquiar fins el dijous, dia 24. Les sessions van ser d’esquí lliure el primer dia, després amb pal curt per a afegir els dies finals pal llarg i alguns exercicis. Sobretot l’estada va servir per a testejar el material Van Deer i agafar referències per a les noves botes de Joan Verdú per a la pròxima temporada.





Ara físic i, a l’agost, novament a Saas Fee

Ara continuarà gairebé un mes amb la seva preparació física, per a tornar a tenir una nova estada a l’estació suïssa, però ja a meitat del mes d’agost. El 18 d’agost viatjarà novament a Saas Fee, per a esquiar els dies 19, 20, 21 i 22.





Ushuaia, a finals d’agost

Una vegada finalitzada aquesta primera part de la pretemporada, l’equip al complet iniciarà l’estada més important de l’estiu, amb el viatge a Argentina. El 31 d’agost, Verdú i el seu equip volaran a Ushuaia, per a esquiar del 2 al 28 de setembre. La tornada a Europa està prevista per a l’1 d’octubre.





Joan Verdú, esquiador: “Primers dies de ‘camp’ oficial provant nou material, nova marca. Hem fet molt bon treball, hem trobat condicions molt, molt bones aquí a Saas Fee i hem pogut fer molt volum, que és el que necessito ara mateix, adaptar-me al material, provar absolutament tot, sobretot, més que l’esquí, és la bota els que ens canvia més als esquiadors. Per tant, adaptar-me bé i trobar una bota que em funcioni bé. A partir d’aquí, seguir treballant. També ha estat el primer contacte amb l’equip, tots molt bon ambient i estem contents del treball fet fins ara”.





Juan Lago, responsable de l’equip elit: teníem planificats quatre dies, dels quals en vam fer tres perquè el primer dia van tancar la glacera per mal temps. El primer dia vam fer una mica d’esquí lliure, amb pal curt i alguns exercicis. El segon dia vam fer pal llarg amb exercicis, i el tercer dia també pal llarg. Tots els dies a baixa intensitat i provant el material, sobretot testejant bé la bota, per a crear una bona bota. Ara després d’aquests dies a Saas Fee tenim molta informació per a la nova bota, per a la següent estada tenir el disseny de les altres botes que es durà. Allà traurem conclusions, farem un altre ‘meeting’ i llavors farem ja les botes definitives per a anar-nos-en a Ushuaia. Al final l’objectiu d’aquests ‘camps’ a Saas Fee és provar el material nou i sobretot desenvolupar la nova bota”.