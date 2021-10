Verdú suma ritme competitiu a Soelden per continuar la progressió

Joan Verdú ha debutat aquest diumenge en la temporada 21-22 i ho ha fet a la primera Copa del Món de gegant, a Soelden (Àustria). La tradicional prova austríaca que obre el calendari ha servit a l’andorrà per començar a agafar ritme, tornar a la competició després de molts mesos i confirmar que el treball fet està. Ha finalitzat 60è en la primera mànega.

Verdú ha completat la baixada de gegant amb un crono de 1.08.03, a 4.10 del millor registre de la mànega (l’austríac Roland Leitinger, 1:03.93), i a 2.08 de l’italià Riccardo Tonetti (1.05.95) que ha tancat els 30 primers que donaven el bitllet per a la segona mànega.

La cursa l’ha guanyada el suís Marco Odermatt, amb 2.05.94.

Fred Beauviel, entrenador: “Ha estat un dia complicat. Verdú no ha trobat la solució amb una neu agressiva, dura. El terreny estava perfecte, però li ha costat adaptar-se a la neu, el que ha fet que no trobés el ritme. L’esquí que està fent aquests mesos no és el que ha fet avui, fa un nivell molt més alt, el que vol dir que hem de continuar amb més esdeveniments d’aquesta qualitat, i agafar aquest costum i sobretot saber com utilitzar aquesta neu”.

Roger Vidosa, director d’alpí de la FAE: “Era important estar aquí avui perquè al final quan vens d’un període parat tant de temps i vas de menys a més és important estar en esdeveniments així des del principi. Hi ha aspectes de la competició que només s’entrenen en competició”.

“Confiem que la línia de treball ha sigut bona i ara hem d’analitzar i continuar treballant. Al final, el temps que fas el mires quan la mànega és bona, però quan no agafes el feeling des de l’inici, ja saps que no és el temps que et pertoca. Està lluny però no és el temps que li correspon segons el que està esquiant. Tot plegat ha de servir per treure unes conclusions, analitzar bé i corregir el pròxim cop, però estem en la bona línia i hem de continuar treballant així”.