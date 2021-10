Verdú s’estrenarà el proper 24 d’octubre a la Copa del Món de gegant de Soelden

L’esquiador Joan Verdú ha explicat en roda de premsa que està en condicions de disputar la primera cita de la temporada en la Copa del Món de gegant. La cursa de Soelden serà el dia 24 d’octubre. L’andorrà arriba en molt bones condicions després d’una pretemporada que ha qualificat de “molt bona”, i amb el suport total del cos tècnic, que considera que l’esquiador està en condicions de començar la temporada de competició de la millor manera possible.

En l’acte han acompanyat a Joan Verdú el director esportiu d’esquí alpí de la FAE, Roger Vidosa, i l’entrenador del primer equip de la FAE, Fred Beauviel,

“Hem decidit que Joan Verdú participarà el 24 d’octubre a la Copa del Mon de Soelden”, ha explicat Vidosa. “Està molt ben preparat, ha tingut una preparació física excel·lent, s’ha recuperat molt bé dels petits contratemps que va tenir a final de temporada amb aquella caiguda que va tenir en descens. S’ha fet una feina molt bona i ha fet una bateria de proves i són molt bons els resultats. Pensem que és una oportunitat excel·lent poder estar present en aquesta primera prova de la Copa del Món”, ha conclòs el director de la secció d’alpí.

Fred Beauviel, l’entrenador que treballa amb Verdú durant els últims anys, ha assegurat que l’esquiador “s’ha recuperat molt bé”: “L’any passat va fer una molt bona temporada, sobretot en Copa d’Europa, i per això pensem que està preparat per a aquesta Copa del Món. Vam començar al juliol, hem entrenat amb l’equip de França, amb italians també… no hem anat a Ushuaia, però al final hem utilitzat pistes a Europa i hem pogut aconseguir molt bons entrenaments. Jo tinc molta confiança en les seves capacitats i també en la seva determinació”.

Joan Verdú ha explicat també els motius pels quals s’ha pres la decisió de competir a Soelden: “He notat molta diferència aquest any, en poder fer una pretemporada com toca. Altres anys amb les lesions sempre començava al setembre o a l’octubre. Aquest any, tot i la caiguda que vaig patir al febrer, cara al mes de maig ja em notava molt bé, vam poder fer una preparació física i tècnica molt bona, seguint els ‘timings’ correcte, i això crec que es nota i arribo ben preparat. Soelden no era un objectiu que teníem en ment en començar la preparació, però vist com ha anat tot i les bones sensacions, hem considerat que és una bona oportunitat i que podem considerar que estem preparats per anar-hi. Fer Soelden crec que té més coses positives que negatives, vagi bé o no el resultat crec que amb tota la preparació específica que estem fent, que és exclusiva pràcticament pels corredors que fan Soelden, considero que una ficada en escena ja d’aquest calibre, em desperta per arrencar la temporada com cal. Aniré allà, el dorsal és alt, les condicions són difícils, però estic confiat, donaré el meu màxim i veurem com va. En Copa del Món l’objectiu és estar sempre en els 30 primers, però en aquesta competició hi ha més participació de la normal perquè no hi ha cap carrera en el mateix moment, és un període de la temporada que ni hi ha res més, i el meu dorsal és alt, perquè amb els punts que tinc seré entre el 60 i el 70 de dorsal”.

Ara encara queden dos blocs d’entrenaments específics. Verdú viatja avui mateix a Pitztal (8 al 12 d’octubre) per entrenar amb els esquiadors que també participaran a la cita de Soelden. Quatre dies abans de Soelden aniran a entrenar a una pista amb el mateix perfil que Soelden, a Val Senales (17 al 21 d’octubre). Aquests dos blocs ja situaran a l’esquiador en l’ambient de Copa del Món, per competir el 24 al gegant de la pista austríaca.